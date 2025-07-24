Европейские страны обвинили Азербайджан в поставках грязной нефти

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Азербайджан обвинили в поставках загрязненной нефти, способной повредить НПЗ
Азербайджан обвинили в поставках загрязненной нефти, способной повредить НПЗ Фото:

Европейские страны обвинили Азербайджан в поставках нефти с органическими хлоридами, которые могут повредить оборудование нефтеперерабатывающих заводов. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей компаний-импортеров, загрязненная нефть поступила по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), а некоторые партии уже достигли Европы.

«Компания BP Plc заявила, что ей стало известно о потенциальных проблемах с загрязнением некоторых партий нефти из Азербайджана. Компания заявила, что проблемы связаны с органическими хлоридами», — пишет Bloomberg. По информации BP, загрязнение связано с попаданием в сырье органических хлоридов, «химическим веществом, которое при значительных количествах может повредить оборудование нефтеперерабатывающих заводов».

Там же отметили, что крупнейшая итальянская энергетическая компания Eni SpA подтвердила приобретение части нефти с загрязнением. Она уже поступила на предприятия компании.  

После обнаружения загрязнения на несколько дней была приостановлена отгрузка нефти на танкеры в турецком порту Джейхан. Согласно данным агентства Reuters, с 19 по 23 июля погрузка сырья не производилась.

Танкер Searanger стал первым судном, принявшим новую партию нефти после вынужденного простоя в порту. Все отправляемые грузы перед погрузкой проходят дополнительное тестирование на наличие загрязнений.

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Европейские страны обвинили Азербайджан в поставках нефти с органическими хлоридами, которые могут повредить оборудование нефтеперерабатывающих заводов. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей компаний-импортеров, загрязненная нефть поступила по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), а некоторые партии уже достигли Европы. «Компания BP Plc заявила, что ей стало известно о потенциальных проблемах с загрязнением некоторых партий нефти из Азербайджана. Компания заявила, что проблемы связаны с органическими хлоридами», — пишет Bloomberg. По информации BP, загрязнение связано с попаданием в сырье органических хлоридов, «химическим веществом, которое при значительных количествах может повредить оборудование нефтеперерабатывающих заводов». Там же отметили, что крупнейшая итальянская энергетическая компания Eni SpA подтвердила приобретение части нефти с загрязнением. Она уже поступила на предприятия компании.   После обнаружения загрязнения на несколько дней была приостановлена отгрузка нефти на танкеры в турецком порту Джейхан. Согласно данным агентства Reuters, с 19 по 23 июля погрузка сырья не производилась. Танкер Searanger стал первым судном, принявшим новую партию нефти после вынужденного простоя в порту. Все отправляемые грузы перед погрузкой проходят дополнительное тестирование на наличие загрязнений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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