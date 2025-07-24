Европейские страны обвинили Азербайджан в поставках грязной нефти

Европейские страны обвинили Азербайджан в поставках нефти с органическими хлоридами, которые могут повредить оборудование нефтеперерабатывающих заводов. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей компаний-импортеров, загрязненная нефть поступила по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), а некоторые партии уже достигли Европы.
«Компания BP Plc заявила, что ей стало известно о потенциальных проблемах с загрязнением некоторых партий нефти из Азербайджана. Компания заявила, что проблемы связаны с органическими хлоридами», — пишет Bloomberg. По информации BP, загрязнение связано с попаданием в сырье органических хлоридов, «химическим веществом, которое при значительных количествах может повредить оборудование нефтеперерабатывающих заводов».
Там же отметили, что крупнейшая итальянская энергетическая компания Eni SpA подтвердила приобретение части нефти с загрязнением. Она уже поступила на предприятия компании.
После обнаружения загрязнения на несколько дней была приостановлена отгрузка нефти на танкеры в турецком порту Джейхан. Согласно данным агентства Reuters, с 19 по 23 июля погрузка сырья не производилась.
Танкер Searanger стал первым судном, принявшим новую партию нефти после вынужденного простоя в порту. Все отправляемые грузы перед погрузкой проходят дополнительное тестирование на наличие загрязнений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.