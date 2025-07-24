Жителей Люберец разбудил громкий взрыв с улицы

Громкий взрыв в подмосковных Люберцах разбудил жителей одного из жилых комплексов. По предварительным данным, ночью неизвестные из машины выкинули на улицу что-то наподобие самодельного взрывного устройства.
«Примерно в 1:45 в поселке Мирный, неизвестные в темной иномарке выбросили с пассажирского сиденья объект, напоминающий самодельное взрывное устройство. Спустя несколько секунд раздался мощный взрыв, после которого зазвучали сирены на автомобилях», — передает Life.ru. СМИ также опубликовало кадры в места происшествия.
Проснувшиеся от звука жильцы ЖК предположили, что это был либо БПЛА, либо взрыв газового баллона на стройке рядом. Подано заявление в полицию.
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