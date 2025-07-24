Жителей Люберец разбудил громкий взрыв с улицы

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Жильцы обратились с заявлением в полицию после взрыва
Жильцы обратились с заявлением в полицию после взрыва Фото:

Громкий взрыв в подмосковных Люберцах разбудил жителей одного из жилых комплексов. По предварительным данным, ночью неизвестные из машины выкинули на улицу что-то наподобие самодельного взрывного устройства. 

«Примерно в 1:45 в поселке Мирный, неизвестные в темной иномарке выбросили с пассажирского сиденья объект, напоминающий самодельное взрывное устройство. Спустя несколько секунд раздался мощный взрыв, после которого зазвучали сирены на автомобилях»,  — передает Life.ru. СМИ также опубликовало кадры в места происшествия. 

Проснувшиеся от звука жильцы ЖК предположили, что это был либо БПЛА, либо взрыв газового баллона на стройке рядом. Подано заявление в полицию. 

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Громкий взрыв в подмосковных Люберцах разбудил жителей одного из жилых комплексов. По предварительным данным, ночью неизвестные из машины выкинули на улицу что-то наподобие самодельного взрывного устройства.  «Примерно в 1:45 в поселке Мирный, неизвестные в темной иномарке выбросили с пассажирского сиденья объект, напоминающий самодельное взрывное устройство. Спустя несколько секунд раздался мощный взрыв, после которого зазвучали сирены на автомобилях»,  — передает Life.ru. СМИ также опубликовало кадры в места происшествия.  Проснувшиеся от звука жильцы ЖК предположили, что это был либо БПЛА, либо взрыв газового баллона на стройке рядом. Подано заявление в полицию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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