В СПЧ призвали обсудить риски круглогодичного призыва в армию

Власти предложили провести широкое общественное обсуждение возможного перехода к круглогодичному призыву на срочную военную службу. С инициативой выступил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он отметил, что решение о круглогодичном призыве затрагивает конституционные права граждан, поэтому требует взвешенного подхода
«Прежде чем принимать подобные законы, необходимо широкое обсуждение, особенно с точки зрения возможных рисков. Мы говорим о конституционных правах граждан», — заявил Кабанов, также предложив обсудить вопрос на площадке СПЧ с участием представителей парламента и других заинтересованных сторон. Его слова передает ТАСС.
Кабанов напомнил, что действующая система призыва в России регулируется четкими правилами, которые учитывают и чрезвычайные ситуации. Сейчас призыв на срочную военную службу проводится два раза в год: весной — с 1 апреля по 15 июля, и осенью — с 1 октября по 31 декабря.
По мнению главы комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, действующая система зарекомендовала себя как эффективная и не требует изменений. Он подчеркнул, что внесение изменений может привести к хаосу и неопределенности в вопросах призыва.
Ранее, 22 июля, в Госдуму был внесен законопроект о круглогодичном призыве. Как отмечается в документе, фактическая отправка призывников в войска предлагается сохранить в прежние сроки. Как отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, переход к круглогодичному призыву позволит разгрузить военные комиссариаты, передает «Царьград».
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