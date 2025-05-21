Хинштейн попросил у Путина сохранить выплаты для пострадавших курян

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Путин встретился с Хинштейном во время поездки в Курскую область
Путин встретился с Хинштейном во время поездки в Курскую область Фото:

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил у президента РФ Владимира Путина сохранить выплату в 65 тысяч рублей для пострадавших от действий ВСУ жителей региона. Свою просьбу глава региона озвучил российскому лидеру во время их встречи в Курске.

«Вами было принято беспрецедентное решение о выплате 65 тысяч рублей ежемесячно тем, кто ранее лишился своего имущества, и тем, кто находится сегодня в очень непростой ситуации. Попросил бы возможность, такую меру поддержки — 65 тысяч рублей — по крайней мере на текущий период сохранить», — обратился к президенту Хинштейн. Его слова приводятся на сайте Кремля. 

Введение ежемесячных выплат в 65 тысяч рублей было инициировано Путиным для всех вынужденных курских переселенцев. Президент поручил сохранить эту меру поддержки до момента возвращения жителей региона в свои дома.

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил у президента РФ Владимира Путина сохранить выплату в 65 тысяч рублей для пострадавших от действий ВСУ жителей региона. Свою просьбу глава региона озвучил российскому лидеру во время их встречи в Курске. «Вами было принято беспрецедентное решение о выплате 65 тысяч рублей ежемесячно тем, кто ранее лишился своего имущества, и тем, кто находится сегодня в очень непростой ситуации. Попросил бы возможность, такую меру поддержки — 65 тысяч рублей — по крайней мере на текущий период сохранить», — обратился к президенту Хинштейн. Его слова приводятся на сайте Кремля.  Введение ежемесячных выплат в 65 тысяч рублей было инициировано Путиным для всех вынужденных курских переселенцев. Президент поручил сохранить эту меру поддержки до момента возвращения жителей региона в свои дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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