Командиры ВСУ обещали бойцам «девочек и баню» за оборону Сумской области

Пленный Попелышкин: командиры ВСУ дают обещания солдатам ради показухи
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Командование ВСУ дает обещания солдатам ради «показухи»
Командование ВСУ дает обещания солдатам ради «показухи» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское командование обещало бойцам «девочек, баню» и денежные выплаты за успешное выполнение задач в Сумской области, но обещания оказались пустыми. Об этом рассказал солдат 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Евгений Попелышкин.

«Нам говорили, что идете туда [на позиции], возвращаетесь оттуда успешно, и мол будет совершенно другое отношение, девочки, баня. <…> По итогу мы этого не увидели — показуха», — заявил Попелышкин в интервью ТАСС. 

Пленный уточнил, что командование также обещало ему «подъемные» в размере 50 тысяч гривен по контракту, но эти выплаты не были произведены. По его словам, подобные обещания использовались для мотивации солдат, отправляемых на сложные позиции, но в реальности они не выполнялись.

Ранее офицер ВСУ попавший в плен, сообщил, что командование намеренно отправляет военнослужащих на заведомо опасные участки, подвергая их смертельному риску. По его словам, руководство украинской армии запугивало подчиненных рассказами о жестоком обращении и пытках в случае попадания в российский плен, строго запрещая сдачу. Однако, как отметил офицер, подобные угрозы не соответствуют действительности: российские военные предоставили ему надлежащие условия содержания. содержания пленных.

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Украинское командование обещало бойцам «девочек, баню» и денежные выплаты за успешное выполнение задач в Сумской области, но обещания оказались пустыми. Об этом рассказал солдат 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Евгений Попелышкин. «Нам говорили, что идете туда [на позиции], возвращаетесь оттуда успешно, и мол будет совершенно другое отношение, девочки, баня. <…> По итогу мы этого не увидели — показуха», — заявил Попелышкин в интервью ТАСС.  Пленный уточнил, что командование также обещало ему «подъемные» в размере 50 тысяч гривен по контракту, но эти выплаты не были произведены. По его словам, подобные обещания использовались для мотивации солдат, отправляемых на сложные позиции, но в реальности они не выполнялись. Ранее офицер ВСУ попавший в плен, сообщил, что командование намеренно отправляет военнослужащих на заведомо опасные участки, подвергая их смертельному риску. По его словам, руководство украинской армии запугивало подчиненных рассказами о жестоком обращении и пытках в случае попадания в российский плен, строго запрещая сдачу. Однако, как отметил офицер, подобные угрозы не соответствуют действительности: российские военные предоставили ему надлежащие условия содержания. содержания пленных.
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