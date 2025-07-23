Пленный боец ВСУ обратился к Зеленскому с требованием

Военнопленный Ланников призвал Зеленского закончить конфликт
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Военнопленный призвал Владимира Зеленского прекратить конфликт
Военнопленный призвал Владимира Зеленского прекратить конфликт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Владимиру Зеленскому нужно заканчивать конфликт на Украине, Киев проиграет с вероятностью в 90%. С таким заявлением выступил военнопленный Сергей Ланников, служивший в Национальной гвардии Украины.

«Эту войну можно было уже прекратить давным-давно, еще через несколько месяцев, как только она началась. Потому что Донецку Россия сейчас нужна. Донецк, Луганск. Те люди, которые живут в Донецке и Луганске, они сами хотят [жить] в России», — обратился Ланников в видео. Он уверен, что Украина проиграет в конфликте с вероятностью в 90%. 

Сам Зеленский заявлял, что конфликт на Украине напрямую зависит от поставок вооружения со стороны Запада. Так, прекращение конфликта до 2029 года напрямую связано с поддержкой Вашингтона, сказал президент. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному решению. 

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Владимиру Зеленскому нужно заканчивать конфликт на Украине, Киев проиграет с вероятностью в 90%. С таким заявлением выступил военнопленный Сергей Ланников, служивший в Национальной гвардии Украины. «Эту войну можно было уже прекратить давным-давно, еще через несколько месяцев, как только она началась. Потому что Донецку Россия сейчас нужна. Донецк, Луганск. Те люди, которые живут в Донецке и Луганске, они сами хотят [жить] в России», — обратился Ланников в видео. Он уверен, что Украина проиграет в конфликте с вероятностью в 90%.  Сам Зеленский заявлял, что конфликт на Украине напрямую зависит от поставок вооружения со стороны Запада. Так, прекращение конфликта до 2029 года напрямую связано с поддержкой Вашингтона, сказал президент. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному решению. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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