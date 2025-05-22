Собянин: над Москвой сбито еще три беспилотника

Системы ПВО Министерства обороны отразили атаку еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё трёх БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На местах падения обломков БПЛА оперативно работают специалисты экстренных служб.
Второй день подряд субъекты РФ подвергаются масштабным атакам со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны задействованы для отражения ударов. В связи с инцидентами в московских аэропортах были введены временные ограничения на работу.
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