Собянин: над Москвой сбито еще три беспилотника

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На местах падения обломков БПЛА оперативно работают специалисты экстренных служб
На местах падения обломков БПЛА оперативно работают специалисты экстренных служб Фото:

Системы ПВО Министерства обороны отразили атаку еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё трёх БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На местах падения обломков БПЛА оперативно работают специалисты экстренных служб.

Второй день подряд субъекты РФ подвергаются масштабным атакам со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны задействованы для отражения ударов. В связи с инцидентами в московских аэропортах были введены временные ограничения на работу.

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Системы ПВО Министерства обороны отразили атаку еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё трёх БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На местах падения обломков БПЛА оперативно работают специалисты экстренных служб. Второй день подряд субъекты РФ подвергаются масштабным атакам со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны задействованы для отражения ударов. В связи с инцидентами в московских аэропортах были введены временные ограничения на работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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