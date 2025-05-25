Президент России Владимир Путин поздравил футбольный клуб «Зенит» с 100-летним юбилеем, особо отметив бережное отношение коллектива к своим традициям и важную роль болельщиков в успехах команды. Поздравление главы государства зачитал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на матче легенд «Зенита».
«За минувшие годы „Зенит“ прошел большой, насыщенный, яркий, с незабываемыми событиями путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны, вписал славные события в летопись отечественного футбола», — отмечается в поздравительном обращении президента. Также Путин подчеркнул значительный вклад болельщиков в достижения клуба и пожелал команде новых успехов.
Футбольный клуб «Зенит» основан в 1925 году и за свою историю стал 11-кратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008 год). В нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака команда заняла второе место в Российской премьер-лиге.
Ранее в Воссии завершился розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. «Зенит» занимал лидерское место с 2018 года. Однако 24 мая «Краснодар» прервал серию побед конкурента, обойдя команду на одно очко.
Тогда «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России по футболу, передает 360.ru. Чем примечателен футбольный клуб — в материале URA.RU.
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