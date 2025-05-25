В Наримановском районе Астраханской области произошел крупный пожар, в результате которого загорелись административное здание, бензовоз, две машины и мусор на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Астраханской области. Пожар возник на улице Железнодорожная, 1В в поселке Трусово.
«В 17 часов 03 минуты (16:03 мск) в Главное управление поступило сообщение о пожаре по адресу: Наримановский район, п. Трусово, ул. Железнодорожная, д. 1В. Происходит пожар административного здания, бензовоза, двух автомобилей и мусора на общей площади 500 квадратных метров», — сообщили представители ГУ МЧС по Астраханской области в своем telegram-канале. В ведомстве также уточнили, что к тушению были привлечены 8 единиц техники и 25 человек личного состава.
По данным спасателей, открытое горение было локализовано в 18:43 (17:43 мск). Спустя менее получаса, пожар удалось полностью ликвидировать.
Ранее пожар площадью 12 тысяч «квадратов» охватил дом в Краснодарском крае. Огонь вспыхнул в трехэтажном многоквартирном доме по улице Маршала Жукова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.