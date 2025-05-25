В станице Староминской Краснодарского края произошел крупный пожар в трехэтажном многоквартирном доме по улице Маршала Жукова. Об этом сообщили в МЧС России по региону. Уточняется, что огнем была охвачена мансарда на площади 1200 квадратных метров.
«МЧС России ликвидирует пожар в Староминской. По улице Маршала Жукова огнем охвачено 1200 квадратов мансарды 3-этажного многоквартирного дома», — сообщили МЧС РФ по Краснодарскому краю в своем telegram-канале. В момент возгорания в здании находились 60 человек — всех удалось эвакуировать, одного жильца спасли пожарные.
На месте происшествия работают 73 специалиста и задействованы 25 единиц техники. По предварительной информации, пожар начался в одной из квартир на третьем этаже и стремительно распространился на мансарду. Возгорание удалось локализовать.
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