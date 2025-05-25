Чиновники ХМАО нашли виновного в скандале с откровенными снимками детского тренера

Департамент физической культуры и спорта ХМАО признал невиновность тренера Валерии Чабановой в публикации откровенных фотографий. Их без согласия разместил сам фотограф, делавший снимки. Об этом URA.RU сообщили в официальном ответе ведомства.
«Фотографии опубликованы фотографом из Югорска на его личной странице в социальной сети „ВК“ без согласия Чабановой», — указано в документе. После обращения тренера материалы удалили, а правовую оценку действиям нарушителей проведут правоохранительные органы.
Оперативно получить комментарий самой Чабановой не удалось. Она не ответила на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что депутат Леонард Насибуллин потребовал проверить Чабанову из-за скандала с фотосессией, которая, по мнению общественности, «позорила спортивную школу». Однако Чабанова сохранила работу в «Центре адаптивного спорта» и даже получила повышение зарплаты. По данным источников, руководство поддержало ее из-за дефицита кадров.
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