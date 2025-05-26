Отели Екатеринбурга задрали цены, в некоторых уже нет мест. Скрин

В отелях Екатеринбурга подорожали номера на даты проведения «Иннопрома»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на некоторые номера достигают 39 тысяч рублей
Цены на некоторые номера достигают 39 тысяч рублей Фото:

В отелях Екатеринбурга подняли цены на бронирование номеров в период проведения выставки «Иннопром-2025». Некоторые люксовые отели увеличили цены в шесть раз. Данные о стоимости и свободных номерах опубликованы на официальных сайтах.

Так, в «Онегине» стоимость номеров в июле выросла до 39000 рублей за ночь. Однако после выставки (она пройдет с 7 по 10 июля) цена составляет 6500 рублей. А в 4 Elements стало дороже в восемь раз или на 33801 рублей. В «Вознесенском» стандартная стоимость номеров начинается от 5750 рублей, но во время «Иннопрома» придется выложить 34000 рублей.

В «Высоцком» номеров на эти даты в июле уже нет, как и в Hyatt Place. Свободных комнат нет в отеле Cosmos, с 6 по 9 июля забронировать номер уже не получится. Относительно недорого стоят номера в Marins Park Hotel — 12000 рублей вместо 5600.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отелях Екатеринбурга подняли цены на бронирование номеров в период проведения выставки «Иннопром-2025». Некоторые люксовые отели увеличили цены в шесть раз. Данные о стоимости и свободных номерах опубликованы на официальных сайтах. Так, в « Онегине» стоимость номеров в июле выросла до 39000 рублей за ночь. Однако после выставки (она пройдет с 7 по 10 июля) цена составляет 6500 рублей. А в 4 Elements стало дороже в восемь раз или на 33801 рублей. В « Вознесенском» стандартная стоимость номеров начинается от 5750 рублей, но во время « Иннопрома» придется выложить 34000 рублей. В « Высоцком» номеров на эти даты в июле уже нет, как и в Hyatt Place. Свободных комнат нет в отеле Cosmos, с 6 по 9 июля забронировать номер уже не получится. Относительно недорого стоят номера в Marins Park Hotel — 12000 рублей вместо 5600.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...