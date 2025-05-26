В отелях Екатеринбурга подняли цены на бронирование номеров в период проведения выставки «Иннопром-2025». Некоторые люксовые отели увеличили цены в шесть раз. Данные о стоимости и свободных номерах опубликованы на официальных сайтах.
Так, в «Онегине» стоимость номеров в июле выросла до 39000 рублей за ночь. Однако после выставки (она пройдет с 7 по 10 июля) цена составляет 6500 рублей. А в 4 Elements стало дороже в восемь раз или на 33801 рублей. В «Вознесенском» стандартная стоимость номеров начинается от 5750 рублей, но во время «Иннопрома» придется выложить 34000 рублей.
В «Высоцком» номеров на эти даты в июле уже нет, как и в Hyatt Place. Свободных комнат нет в отеле Cosmos, с 6 по 9 июля забронировать номер уже не получится. Относительно недорого стоят номера в Marins Park Hotel — 12000 рублей вместо 5600.
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