Трамп отказался усиливать давление на Россию

Трамп не планирует усиливать санкционное давление на Россию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп отказался вводить новые санкции против РФ
Трамп отказался вводить новые санкции против РФ Фото:

Президент США Дональд Трамп не планирует усиливать давление на Россию и вводить против нее новые жесткие экономические санкции. Об этом сообщает представитель Белого дома.

"Трамп ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на Россию, а тем более вводить жесткие экономические санкции». Представители администрации также заявили изданию: «санкции против России имеют плохую репутацию и не будут отвечать интересам США».

Ранее сообщалось, что американские чиновники подготовили для Дональда Трампа несколько вариантов усиления экономического давления на Россию из-за конфликта на Украине, однако президент не спешил принимать решения, ожидая результатов дипломатических переговоров. В администрации США также отмечались разногласия по этому вопросу, а Госдепартамент и Минфин разрабатывали новые меры санкций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп не планирует усиливать давление на Россию и вводить против нее новые жесткие экономические санкции. Об этом сообщает представитель Белого дома. "Трамп ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на Россию, а тем более вводить жесткие экономические санкции». Представители администрации также заявили изданию: «санкции против России имеют плохую репутацию и не будут отвечать интересам США». Ранее сообщалось, что американские чиновники подготовили для Дональда Трампа несколько вариантов усиления экономического давления на Россию из-за конфликта на Украине, однако президент не спешил принимать решения, ожидая результатов дипломатических переговоров. В администрации США также отмечались разногласия по этому вопросу, а Госдепартамент и Минфин разрабатывали новые меры санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...