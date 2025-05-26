Трамп отказался усиливать давление на Россию

Президент США Дональд Трамп не планирует усиливать давление на Россию и вводить против нее новые жесткие экономические санкции. Об этом сообщает представитель Белого дома.
"Трамп ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на Россию, а тем более вводить жесткие экономические санкции». Представители администрации также заявили изданию: «санкции против России имеют плохую репутацию и не будут отвечать интересам США».
Ранее сообщалось, что американские чиновники подготовили для Дональда Трампа несколько вариантов усиления экономического давления на Россию из-за конфликта на Украине, однако президент не спешил принимать решения, ожидая результатов дипломатических переговоров. В администрации США также отмечались разногласия по этому вопросу, а Госдепартамент и Минфин разрабатывали новые меры санкций.
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