Производители продуктов бьют тревогу из-за новых ставок экосбора

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил Минприроды, Росприроднадзору и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) до 5 июня рассмотреть обращение восьми отраслевых объединений производителей пищевой продукции. Они настаивают на сохранении действующих базовых ставок экологического сбора и коэффициентов на текущем уровне, говорится в письме Патрушева.
"До 5 июня рассмотреть совместное обращение восьми отраслевых ассоциаций производителей продуктов питания, добивающихся сохранения базовых ставок экологического сбора и повышающих его коэффициентов на установленном уровне", — говорится в письме. Информацию передает "Коммерсант".
В Минприроды сообщили, что обращение находится на рассмотрении, его тщательно изучают. Однако говорить о каких-либо итоговых решениях пока рано. В Росприроднадзоре уточнили, что участвуют в выполнении поручения в качестве соисполнителя. В свою очередь, в РЭО отметили, что готовят ответ совместно с министерством, его детали будут озвучены лишь после согласования общей позиции.
Инициаторами обращения, направленного Дмитрию Патрушеву 24 апреля, выступили Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»), Масложировой союз, Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП), Ассоциация производителей кормов для домашних животных, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности, Национальная мясная ассоциация, Союз российских пивоваров и Союз производителей алкогольной продукции. Эти организации обеспокоены высказываниями представителей Минприроды, Росприроднадзора и РЭО о якобы необоснованно низком уровне установленных базовых ставок экосбора. Сейчас он составляет до 5% от себестоимости продуктов. При этом лишь возврат вторичного сырья в оборот может нивелировать дополнительные расходы производителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.