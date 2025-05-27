Производители продуктов бьют тревогу из-за новых ставок экосбора

Патрушев обратился к Минприроды после призыва сохранить базовые ставки экосбора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Патрушев направил Минприроды письмо с просьба от производителей продуктов
Дмитрий Патрушев направил Минприроды письмо с просьба от производителей продуктов Фото:

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил Минприроды, Росприроднадзору и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) до 5 июня рассмотреть обращение восьми отраслевых объединений производителей пищевой продукции. Они настаивают на сохранении действующих базовых ставок экологического сбора и коэффициентов на текущем уровне, говорится в письме Патрушева. 

"До 5 июня рассмотреть совместное обращение восьми отраслевых ассоциаций производителей продуктов питания, добивающихся сохранения базовых ставок экологического сбора и повышающих его коэффициентов на установленном уровне", — говорится в письме. Информацию передает "Коммерсант". 

В Минприроды сообщили, что обращение находится на рассмотрении, его тщательно изучают. Однако говорить о каких-либо итоговых решениях пока рано. В Росприроднадзоре уточнили, что участвуют в выполнении поручения в качестве соисполнителя. В свою очередь, в РЭО отметили, что готовят ответ совместно с министерством, его детали будут озвучены лишь после согласования общей позиции.

Инициаторами обращения, направленного Дмитрию Патрушеву 24 апреля, выступили Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»), Масложировой союз, Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП), Ассоциация производителей кормов для домашних животных, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности, Национальная мясная ассоциация, Союз российских пивоваров и Союз производителей алкогольной продукции. Эти организации обеспокоены высказываниями представителей Минприроды, Росприроднадзора и РЭО о якобы необоснованно низком уровне установленных базовых ставок экосбора. Сейчас он составляет до 5% от себестоимости продуктов. При этом лишь возврат вторичного сырья в оборот может нивелировать дополнительные расходы производителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил Минприроды, Росприроднадзору и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) до 5 июня рассмотреть обращение восьми отраслевых объединений производителей пищевой продукции. Они настаивают на сохранении действующих базовых ставок экологического сбора и коэффициентов на текущем уровне, говорится в письме Патрушева.  "До 5 июня рассмотреть совместное обращение восьми отраслевых ассоциаций производителей продуктов питания, добивающихся сохранения базовых ставок экологического сбора и повышающих его коэффициентов на установленном уровне", — говорится в письме. Информацию передает "Коммерсант".  В Минприроды сообщили, что обращение находится на рассмотрении, его тщательно изучают. Однако говорить о каких-либо итоговых решениях пока рано. В Росприроднадзоре уточнили, что участвуют в выполнении поручения в качестве соисполнителя. В свою очередь, в РЭО отметили, что готовят ответ совместно с министерством, его детали будут озвучены лишь после согласования общей позиции. Инициаторами обращения, направленного Дмитрию Патрушеву 24 апреля, выступили Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»), Масложировой союз, Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП), Ассоциация производителей кормов для домашних животных, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности, Национальная мясная ассоциация, Союз российских пивоваров и Союз производителей алкогольной продукции. Эти организации обеспокоены высказываниями представителей Минприроды, Росприроднадзора и РЭО о якобы необоснованно низком уровне установленных базовых ставок экосбора. Сейчас он составляет до 5% от себестоимости продуктов. При этом лишь возврат вторичного сырья в оборот может нивелировать дополнительные расходы производителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...