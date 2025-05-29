Мэрия отчиталась перед жителями Челябинска об исполнении бюджета

В мэрии Челябинска состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за 2024 год. Как сообщает корреспондент URA.RU, отчеты об исполнении бюджетов внутригородских районов Челябинска в последний раз представили и их главы.
«Уникальность публичных слушаний об отчете об исполнении бюджета в том, что первые девять месяцев 2024 года Челябинск имел внутригородское деление. Сегодня главы районов отчитывались об исполнении бюджета. Что касается цифр, то в 2024 году по сравнению с 2023 годом бюджет Челябинска вырос на 16,5%, это более девяти миллиардов рублей. По доходам он превысил 65 миллиарда и более 62 миллиардов — это расходы», — сообщил спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков.
Буяков отметил, что 74% или 46 миллиардов рублей — это расходы на социальную сферу, включающую в себя собственно саму социальную сферу, образование, культуру, физкультуру и спорт. Что касается производства дорожных работ — на нее было израсходовано более семи миллиардов рублей, более трех миллиардов рублей — на сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Было реконструировано 31 дворовое пространство и восемь общественных территорий. Это и сквер у ТРК «Родник», и сквер в поселке Смолино. К ним относится и улица Свободы, где изменилась пешеходная зона, и другие объекты.
«К анализу исполнения бюджета привлекались эксперты общественной палаты. Город развивается, и уверен, что поступательное движение будет продолжаться и в дальнейшем», — заключил Буяков.
После перехода города на одноуровневую систему управления районы как самостоятельные муниципальные образования ликвидированы. Соответственно у них не будет бюджетов. После того, как администрации районов стали теротделами мэрии, у их глав не будет необходимости отчитываться об исполнении бюджета.
В публичных слушаниях приняли участие депутаты гордумы, представители мэрии, совета ветеранов, общественной палаты, студенты, журналисты и другие жители Челябинска. Руководитель контрольно-счетной палаты города Ирина Кузнецова представила предложения, каким образом можно сделать более эффективным расходование бюджетных средств, а председатель общественной палаты Анастасия Лапо поделилась мнением о том, как сделать городской бюджет более сбалансированным.
КСП и общественные эксперты рекомендовали думе принять отчет. Итоговый документ по результатам публичных слушаний будет размещен на сайтах городских органов власти.
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