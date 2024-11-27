«Аэрофлот» предъявил претензии к аэропорту в ХМАО из-за поврежденного самолета

«Аэрофлот» подал в суд на аэропорт Ханты-Мансийска из-за повреждения самолета
© Служба новостей «URA.RU»
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«Аэрофлот» судится с аэропортом Ханты-Мансийска из-за самолета
«Аэрофлот» судится с аэропортом Ханты-Мансийска из-за самолета Фото:

Компания «Аэрофлот» подала в суд на АО «Юграавиа», управляющее аэропортом Ханты-Мансийска. Предметом разбирательства, по материалам суда, которые есть в распоряжении URA.RU, стало повреждение самолета, принадлежащего авиаперевозчику.

«ПАО „Аэрофлот — российские авиалинии“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с исковым заявлением к АО „Юграавиа“ о взыскании убытков, причиненных в результате повреждения воздушного судна А-321 RA-73774. Суд принял исковое заявление, возбудил производство по делу и начал подготовку дела к судебному разбирательству», — указано в документах суда. Заседание суда назначено на середину декабря.

Согласно исковому заявлению, авиакомпания оценила ущерб в 1 639 367 рублей 09 копеек. Претензии касаются инцидента с повреждением воздушного судна Airbus A321, зарегистрированного под бортовым номером RA-73774.

Агентство URA.RU направило запросы в ПАО «Аэрофлот» и АО «Юграавиа» с просьбой уточнить детали инцидента. На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет, вылетевший из Ханты-Мансийска, готовился к аварийной посадке в аэропорту Уфы. По данным telegram-канала «Mash Batash» у воздушного судна возникла проблема во время полета.

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Компания «Аэрофлот» подала в суд на АО «Юграавиа», управляющее аэропортом Ханты-Мансийска. Предметом разбирательства, по материалам суда, которые есть в распоряжении URA.RU, стало повреждение самолета, принадлежащего авиаперевозчику. «ПАО „Аэрофлот — российские авиалинии“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с исковым заявлением к АО „Юграавиа“ о взыскании убытков, причиненных в результате повреждения воздушного судна А-321 RA-73774. Суд принял исковое заявление, возбудил производство по делу и начал подготовку дела к судебному разбирательству», — указано в документах суда. Заседание суда назначено на середину декабря. Согласно исковому заявлению, авиакомпания оценила ущерб в 1 639 367 рублей 09 копеек. Претензии касаются инцидента с повреждением воздушного судна Airbus A321, зарегистрированного под бортовым номером RA-73774. Агентство URA.RU направило запросы в ПАО «Аэрофлот» и АО «Юграавиа» с просьбой уточнить детали инцидента. На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URA.RU сообщало, что самолет, вылетевший из Ханты-Мансийска, готовился к аварийной посадке в аэропорту Уфы. По данным telegram-канала «Mash Batash» у воздушного судна возникла проблема во время полета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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