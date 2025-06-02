Российские авиакомпании больше не смогут отказывать пассажирам в перелете

В России обсуждается узаконивание практики овербукинга (сверхбронирования) в авиаперевозках. При принятии соответствующего закона у авиакомпаний появится лимит на отказ пассажирам в брони. Об этом заявила директор юридического департамента «Аэрофлота» Анна Хомякова. Это позволит избегать таких случаев, когда пассажиру резко откажут в полете, особенно при посадке на борт.
«Данные о том, скольким пассажирам было отказано в перевозке, будут поступать в Росавиацию или Минтранс, а те будут анализировать эти данные и сверяться. Если авиакомпания превысила критерии, установленные правительством, то есть процент пассажиров, которым отказано, то авиакомпании будет на определенный период запрещено заниматься овербукингом в принципе», — рассказала Хомякова в беседе с «Интерфаксом». Новые подправки позволят избежать случаев, когда пассажиру могут отказать в перелете непосредственно при посадке на борт.
Представитель «Аэрофлота» уточнила, что после одобрения инициативы правительство утвердит отдельный документ с требованиями к отчетности Среди дополнительных мер ответственности для перевозчиков законопроект предусматривает штраф в размере 200% от стоимости билета.
Заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова также отметила важность четкой регламентации сроков отказа в перевозке. Она добавила, что ведомство предлагает разрешить овербукинг только на рейсах с частотой не менее четырех раз в сутки.
Вопросы о доступности авиабилетов и практике возврата средств за неиспользованные билеты неоднократно поднимались в Госдуме, особенно в период высокого спроса на авиаперевозки. Ранее депутат Михаил Матвеев предлагал запретить невозвратные тарифы, чтобы пассажиры могли возвращать хотя бы часть стоимости билета, а свободные места не оставались незанятыми.
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