В Екатеринбурге рядом с ТЦ «Гринвич» ярко-красной вывеской гостей завлекает Fix Cafe, где практически все блюда и напитки для полноценного обеда стоят 89 рублей. В рамках рубрики «Проверено на себе» корреспондент URA.RU рискнул и отправился в заведение, чтобы попробовать блюда, представленные в меню.
Что внутри
Интерьер, на удивление, оказался довольно привлекательным. Столы из массива дерева, мягкие кресла и много зелени. На некоторых стенах мелом написаны вдохновляющие цитаты типа: «Возможно все, если ты поверишь» или «Когда в жизни идет дождь — смотри на радугу». Всего в кафе два зала, один — большой за зоной касс, другой — у входа, с панорамными окнами, выходящими на оживленную улицу 8 Марта.
Что в меню
Выбор блюд впечатлил: роллы, горячее, салаты, десерты, пасты, смузи, и это далеко не все. Чтобы сделать заказ, необязательно подходить к кассе, на входе есть стойки самообслуживания (из трех, правда, работала только одна). Заказать можно на месте и с собой.
Что выбрали
Если хочется проверить кухню в заведении, лучший способ — взять стандартные позиции, которые, как правило, есть во многих общепитах. Заказ получился таким: греческий салат, солянка, кусок пиццы «Маргарита» и клюквенный морс. Три блюда и напиток обошлись в 356 рублей, примерно столько в среднем придется потратить на бизнес-ланч в других местах.
Что по вкусу
Солянка очень странно пахла, но в итоге оказалась вкуснее всех остальных блюд. В салат положили заветренный огурец и листья, явно не один день лежавшие в холодильнике, к тому же будто замороженные. Морс по вкусу напомнил клюквенную воду с сахаром, слегка горькую, а в «Маргарите» вместо орегано нашелся только укроп и сыр, мало похожий на моцареллу.
Что в итоге
Если проголодались, но денег почти нет, зайти в кафе можно. Солянке мы поставили 6 из 10 баллов, пицце — 3 из 10 баллов, морсу — 2 из 10 баллов, а салат не рекомендовали бы пробовать вовсе.
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