Си Цзиньпин не хочет разговаривать с Трампом из-за Зеленского

Politico: Пекин осторожничает в вопросе телефонного разговора Трампа с Си
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Си Цзиньпин не очень тепло смотрит на встречу с Трампом
Си Цзиньпин не очень тепло смотрит на встречу с Трампом Фото:

Пекин проявляет осторожность в вопросе организации телефонной беседы между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом после инцидентов в Овальном кабинете с участием президента Украины Владимира Зеленского и президентом ЮАР Сирила Рамафосы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, близкие к китайскому руководству.

«Трамп убежден, что личная беседа с председателем КНР поможет урегулировать все торговые разногласия между странами, как он ранее утверждал о возможности быстро завершить конфликт на Украине. Но Пекин неохотно относится к встрече Си Цзиньпина с Трампом после случая в Овальном кабинете с Зеленским», — говорится в материале Politico.

В Пекине обеспокоены непредсказуемостью экс-президента и считают, что это может повлиять на имидж китайского лидера. В качестве примера источники приводят недавние встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, во время которых, как отмечается, в Овальном кабинете произошли публичные сцены, вызвавшие у китайской стороны недоумение.

Ранее телефонный разговор Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным вызвал обеспокоенность в Киеве и среди европейских союзников Украины, поскольку Трамп заявил о намерении ограничить роль США как посредника в урегулировании конфликта. Этот шаг, по оценкам западных дипломатов, стал ударом по позициям Украины и Европы и усилил настороженность международных партнеров в отношении дальнейших инициатив Трампа на мировой арене.

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Пекин проявляет осторожность в вопросе организации телефонной беседы между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом после инцидентов в Овальном кабинете с участием президента Украины Владимира Зеленского и президентом ЮАР Сирила Рамафосы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, близкие к китайскому руководству. «Трамп убежден, что личная беседа с председателем КНР поможет урегулировать все торговые разногласия между странами, как он ранее утверждал о возможности быстро завершить конфликт на Украине. Но Пекин неохотно относится к встрече Си Цзиньпина с Трампом после случая в Овальном кабинете с Зеленским», — говорится в материале Politico. В Пекине обеспокоены непредсказуемостью экс-президента и считают, что это может повлиять на имидж китайского лидера. В качестве примера источники приводят недавние встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, во время которых, как отмечается, в Овальном кабинете произошли публичные сцены, вызвавшие у китайской стороны недоумение. Ранее телефонный разговор Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным вызвал обеспокоенность в Киеве и среди европейских союзников Украины, поскольку Трамп заявил о намерении ограничить роль США как посредника в урегулировании конфликта. Этот шаг, по оценкам западных дипломатов, стал ударом по позициям Украины и Европы и усилил настороженность международных партнеров в отношении дальнейших инициатив Трампа на мировой арене.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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