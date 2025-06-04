В Москве подросток отдал мошенникам украшения на один миллион рублей

В Москве 18-летний подросток отдал мошенникам украшения на один миллион рублей после звонка лжесотрудника Минобразования. Об этом сообщил источник.
«Угрожая обыском, они (мошенники) вынудили мальчика собрать ювелирные украшения, которые хранились дома, и передать их незнакомцу», — уточнил источник телеканала «РЕН ТВ». Сначала юноше позвонил человек, представившийся работником Министерства образования. После этого последовали звонки якобы от представителя ФСБ, сотрудника портала «Госуслуги» и работника Росфинмониторинга. Все они уверяли подростка в необходимости участия в расследовании случая мошенничества. Под давлением подросток собрал украшения и передал их незнакомцу, пришедшему по указанию злоумышленников.
Мать пострадавшего оценила ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту и устанавливают личности причастных к преступлению.
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