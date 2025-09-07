В Таиланде назначен новый премьер-министр

Новым премьер-министром Таиланда назначен Анутин Чанвиракул
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый премьер-министр пообещал предпринять шаги для мирного урегулирования ситуации между Таиландом и Камбоджей
Новый премьер-министр пообещал предпринять шаги для мирного урегулирования ситуации между Таиландом и Камбоджей Фото:

В Таиланде назначен новый премьер. С одобрения короля страны Махи Вачиралонгкорна им стал Анутин Чанвиракул. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Анутин Чарнвиракул вступил в должность нового премьер-министра Таиланда после того, как король Маха Вачиралонгкорн одобрил назначение консервативного политика», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте агентства.

Он стал новым руководителем вместо Пэтонгтарн Чинават, которая является младшей дочерью дважды бывшего премьер-министра Таксина Чинавата. Конституционный суд снял ее с должности из-за нарушений этики при решении пограничного спора с Камбоджей.

Церемония назначения состоялась в Бангкоке. 58-летний Анутин стал третьим премьер-министром Таиланда с 2023 года. Он согласился возглавить коалиционное правительство, которое будет опираться на поддержку продемократической Народной партии — самой крупной партии в парламенте. Анутин уже предложил назначить на важные государственные должности технократов. Например, Экнити Нититанпрапас, который долгое время работал чиновником, может занять пост министра финансов.

Анутин в телеобращении к нации сказал, что новое правительство будет заниматься экономическими вопросами — высокой стоимостью жизни и растущими долгами семей. Он также отметил, что собирается мирно решить пограничный спор между Таиландом и Камбоджей, чтобы избежать жертв и сохранить суверенитет страны. Новый премьер-министр пообещал провести новые выборы в течение четырех месяцев после вступления в должность и начать работу над изменением конституции в обмен на поддержку Народной партии.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил уйти в отставку из-за проблем внутри Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом он заявил накануне собрания ЛДП, где собираются обсудить возможность проведения внеочередных выборов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Таиланде назначен новый премьер. С одобрения короля страны Махи Вачиралонгкорна им стал Анутин Чанвиракул. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Анутин Чарнвиракул вступил в должность нового премьер-министра Таиланда после того, как король Маха Вачиралонгкорн одобрил назначение консервативного политика», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте агентства. Он стал новым руководителем вместо Пэтонгтарн Чинават, которая является младшей дочерью дважды бывшего премьер-министра Таксина Чинавата. Конституционный суд снял ее с должности из-за нарушений этики при решении пограничного спора с Камбоджей. Церемония назначения состоялась в Бангкоке. 58-летний Анутин стал третьим премьер-министром Таиланда с 2023 года. Он согласился возглавить коалиционное правительство, которое будет опираться на поддержку продемократической Народной партии — самой крупной партии в парламенте. Анутин уже предложил назначить на важные государственные должности технократов. Например, Экнити Нититанпрапас, который долгое время работал чиновником, может занять пост министра финансов. Анутин в телеобращении к нации сказал, что новое правительство будет заниматься экономическими вопросами — высокой стоимостью жизни и растущими долгами семей. Он также отметил, что собирается мирно решить пограничный спор между Таиландом и Камбоджей, чтобы избежать жертв и сохранить суверенитет страны. Новый премьер-министр пообещал провести новые выборы в течение четырех месяцев после вступления в должность и начать работу над изменением конституции в обмен на поддержку Народной партии. Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил уйти в отставку из-за проблем внутри Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом он заявил накануне собрания ЛДП, где собираются обсудить возможность проведения внеочередных выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...