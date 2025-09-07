В Таиланде назначен новый премьер-министр

В Таиланде назначен новый премьер. С одобрения короля страны Махи Вачиралонгкорна им стал Анутин Чанвиракул. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Анутин Чарнвиракул вступил в должность нового премьер-министра Таиланда после того, как король Маха Вачиралонгкорн одобрил назначение консервативного политика», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте агентства.
Он стал новым руководителем вместо Пэтонгтарн Чинават, которая является младшей дочерью дважды бывшего премьер-министра Таксина Чинавата. Конституционный суд снял ее с должности из-за нарушений этики при решении пограничного спора с Камбоджей.
Церемония назначения состоялась в Бангкоке. 58-летний Анутин стал третьим премьер-министром Таиланда с 2023 года. Он согласился возглавить коалиционное правительство, которое будет опираться на поддержку продемократической Народной партии — самой крупной партии в парламенте. Анутин уже предложил назначить на важные государственные должности технократов. Например, Экнити Нититанпрапас, который долгое время работал чиновником, может занять пост министра финансов.
Анутин в телеобращении к нации сказал, что новое правительство будет заниматься экономическими вопросами — высокой стоимостью жизни и растущими долгами семей. Он также отметил, что собирается мирно решить пограничный спор между Таиландом и Камбоджей, чтобы избежать жертв и сохранить суверенитет страны. Новый премьер-министр пообещал провести новые выборы в течение четырех месяцев после вступления в должность и начать работу над изменением конституции в обмен на поддержку Народной партии.
Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил уйти в отставку из-за проблем внутри Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом он заявил накануне собрания ЛДП, где собираются обсудить возможность проведения внеочередных выборов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.