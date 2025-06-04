«Известия»: в Балтику зашел корабль, способный «достать до Урала»

В Балтийское море зашли американский эсминец Paul Ignatius, способный «достать до Урала», и штабной корабль Mount Whitney для участия в масштабных учениях НАТО. Маневры проходят на фоне одновременных российских учений в этом регионе.
«Эсминец типа Arleigh Burke — это стандартный американский эсминец с установкой вертикального пуска крылатых ракет „Томагавк“ разных видов до 56 единиц, которые по дальности могут достать до Урала», — рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев «Известиям». В этом году особое внимание в программе учений уделяется отработке противодействия воздушным и морским беспилотным системам.
Baltops 25 — ежегодные военно-морские учения НАТО, которые в 2025 году проходят с участием около 50 кораблей из стран-участниц альянса. В учениях также принимают участие немецкий фрегат Bayern, британские патрульные корабли P2000 и другие суда. Маневры проходят в южной части Балтийского моря — от Датских проливов до Гданьского залива.
Параллельно с маневрами НАТО, с 27 мая 2025 года, в Балтийском море проходят плановые учения Балтийского флота России. В них участвуют более 20 боевых кораблей, порядка 3 тысяч военнослужащих, авиация и береговые комплексы. Российские военные отрабатывают противолодочные задачи, защиту от беспилотных катеров, артиллерийские стрельбы, а также обнаружение и поражение надводных целей.
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