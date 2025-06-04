Лавров призвал не поддаваться на провокации

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Лавров призвал не поддаваться на провокации Киева
Лавров призвал не поддаваться на провокации Киева Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости сохранять выдержку и не поддаваться на провокации, которые предпринимаются с целью срыва переговоров между Россией и Украиной. Об этом он сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Несмотря на новые крупные преступные провокации в последние несколько дней, я бы считал важным не поддаваться на эти провокационные действия», — отметил Лавров. Трансляция заседания шла на телеканале «Россия 24». По словам главы МИД, эти действия направлены на срыв переговорного процесса и обеспечение дальнейших поставок вооружения со стороны европейских государств.

Ранее президент России Владимир Путин высказался по поводу попытки украинских властей сорвать российско-украинские переговоры, прошедшие 2 июня в Стамбуле. Глава государства был проинформирован о чрезвычайных происшествиях, произошедших в Курской и Брянской областях, где, предположительно, ВСУ совершили теракты, подорвав железнодорожные мосты в момент прохождения поездов.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости сохранять выдержку и не поддаваться на провокации, которые предпринимаются с целью срыва переговоров между Россией и Украиной. Об этом он сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. «Несмотря на новые крупные преступные провокации в последние несколько дней, я бы считал важным не поддаваться на эти провокационные действия», — отметил Лавров. Трансляция заседания шла на телеканале «Россия 24». По словам главы МИД, эти действия направлены на срыв переговорного процесса и обеспечение дальнейших поставок вооружения со стороны европейских государств. Ранее президент России Владимир Путин высказался по поводу попытки украинских властей сорвать российско-украинские переговоры, прошедшие 2 июня в Стамбуле. Глава государства был проинформирован о чрезвычайных происшествиях, произошедших в Курской и Брянской областях, где, предположительно, ВСУ совершили теракты, подорвав железнодорожные мосты в момент прохождения поездов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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