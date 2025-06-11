На челябинском полигоне тяжелая техника уничтожила почти 100 игровых автоматов. Видео

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Всего было уничтожено около 100 игровых автоматов
Всего было уничтожено около 100 игровых автоматов Фото:

В Сосновском районе Челябинской области на территории полигона твердых бытовых отходов уничтожено почти 100 игровых автоматов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. 

«В Сосновском районе на территории полигона твердых бытовых отходов уничтожено почти 100 игровых автоматов, которые являлись вещественными доказательствами по уголовным делам о незаконной организации и проведении азартных игр. Игровые аппараты были изъяты оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского Главка», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Оборудование было уничтожено с помощью тяжелой техники. 

В суды ранее были направлены материалы по 34 уголовным делам об участии в незаконной игорной деятельности. Фигурантами стали 70 человек, их привлекли к уголовной ответственности.

По данным следствия, азартные игры были организованы в Магнитогорске с 2021 по 2023 годы. Незаконные ставки они проводили также под видом букмекерской деятельности. Два человека были организаторами преступлений, остальные выполняли роль охранников и кассиров.

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В Сосновском районе Челябинской области на территории полигона твердых бытовых отходов уничтожено почти 100 игровых автоматов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.  «В Сосновском районе на территории полигона твердых бытовых отходов уничтожено почти 100 игровых автоматов, которые являлись вещественными доказательствами по уголовным делам о незаконной организации и проведении азартных игр. Игровые аппараты были изъяты оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского Главка», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Оборудование было уничтожено с помощью тяжелой техники.  В суды ранее были направлены материалы по 34 уголовным делам об участии в незаконной игорной деятельности. Фигурантами стали 70 человек, их привлекли к уголовной ответственности. По данным следствия, азартные игры были организованы в Магнитогорске с 2021 по 2023 годы. Незаконные ставки они проводили также под видом букмекерской деятельности. Два человека были организаторами преступлений, остальные выполняли роль охранников и кассиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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