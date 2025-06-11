В Сосновском районе Челябинской области на территории полигона твердых бытовых отходов уничтожено почти 100 игровых автоматов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В Сосновском районе на территории полигона твердых бытовых отходов уничтожено почти 100 игровых автоматов, которые являлись вещественными доказательствами по уголовным делам о незаконной организации и проведении азартных игр. Игровые аппараты были изъяты оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского Главка», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Оборудование было уничтожено с помощью тяжелой техники.
В суды ранее были направлены материалы по 34 уголовным делам об участии в незаконной игорной деятельности. Фигурантами стали 70 человек, их привлекли к уголовной ответственности.
По данным следствия, азартные игры были организованы в Магнитогорске с 2021 по 2023 годы. Незаконные ставки они проводили также под видом букмекерской деятельности. Два человека были организаторами преступлений, остальные выполняли роль охранников и кассиров.
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