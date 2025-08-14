ЦБ поймал члена совета директоров Ашинского метзавода в заработке на инсайде

Член совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» (Челябинская область) Михаил Папкин незаконно воспользовался инсайдерской информацией, чтобы заработать на сделках с акциями предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

«9 августа 2024 года Папкин участвовал в заседании совета директоров, где обсуждался вопрос о выплате дивидендов. Компания, которая не делала таких выплат более 20 лет, на этот раз решила порекомендовать акционерам выплатить 77 рублей на акцию. Однако Папкин не стал дожидаться официального объявления. В тот же день он начал скупать акции предприятия, а после публикации новости 12 августа (что вызвало резкий рост их стоимости) продал их с существенной прибылью», — отмечает регулятор. 

ЦБ признал действия Папкина нарушением закона о запрете инсайдерских сделок. В результате ему назначен административный штраф и выдано предписание о недопущении подобных нарушений в будущем. Операции по его брокерским счетам приостановлены.

Банк России подчеркивает, что использование инсайдерской информации в личных целях недопустимо. Компании должны строго контролировать доступ к конфиденциальным данным и пресекать любые попытки их незаконного использования. URA.RU направило запрос в ПАО «Ашинский метзавод», ответ ожидается.

Ранее  URA.RU сообщало, что компания не платила дивидендов 20 лет, а в 2024 году решила направить 77 рублей на каждую акцию. За месяц бумаги завода к середине сентября 2024 года выросли на 209% к уровню начала года. Взлет акций Ашинского металлургического завода стал самой яркой аномалией фондового рынка России в 2024 году. 

