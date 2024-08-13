Бизнесмен, воюющий с мэрией Екатеринбурга из-за сквера, нашел поддержку в другом регионе

Госэкспертиза разрешила застройку сквера в центре Екатеринбурга

13 августа 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Спор вокруг сквера за Домом Малахова продолжается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Государственная историко-культурная экспертиза из Тамбова разрешила строительство в сквере, расположенном в Екатеринбурге на улице Луначарского, 173А — возле Дома Малахова, несмотря на запрет застройки от арбитража. Заказчиком исследования выступила компания «ЮК Барристер», учредителем которой является Николай Безсалий. Это следует из заключения комиссии, которое есть в распоряжении URA.RU. Согласно экспертизе, на территории расположены два памятника архитектуры — усадьба Малахова и «Детское убежище Екатеринбургского благотворительного общества». Однако исторические объекты выходят на улицу Луначарского, а сзади нет ничего, что бы подходило под понятие — «памятник». Поэтому эксперты включили часть сквера в подзону 1 (ЕЗРЗ-1), что допускает строительство здания не выше 12,5 метров. На западном участке сквера комиссия разрешила любое строительство. Специалисты утверждают, что на территории уже давно уничтожена все историческое. «К 1880-м годам исследуемая территория была полностью застроена усадебными домами. В результате деятельности человека природная среда на исследуемой территории была уничтожена», — следует из акта. Мэр Алексей Орлов на прошлой неделе отчитался о победе в споре о застройке сквера. Арбитражный суд в апелляции отклонил жалобу Безсалия, который требовал изменить зонирование участка рядом с памятником архитектуры. «ЮК Барристер» в начале июня установила забор в сквере. На это незамедлительно Орлова поступил ответ. Он утверждал, что будет действовать твердо при решении этого вопроса. Однако позже компания опровергла попытку застройки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственная историко-культурная экспертиза из Тамбова разрешила строительство в сквере, расположенном в Екатеринбурге на улице Луначарского, 173А — возле Дома Малахова, несмотря на запрет застройки от арбитража. Заказчиком исследования выступила компания «ЮК Барристер», учредителем которой является Николай Безсалий. Это следует из заключения комиссии, которое есть в распоряжении URA.RU. Согласно экспертизе, на территории расположены два памятника архитектуры — усадьба Малахова и «Детское убежище Екатеринбургского благотворительного общества». Однако исторические объекты выходят на улицу Луначарского, а сзади нет ничего, что бы подходило под понятие — «памятник». Поэтому эксперты включили часть сквера в подзону 1 (ЕЗРЗ-1), что допускает строительство здания не выше 12,5 метров. На западном участке сквера комиссия разрешила любое строительство. Специалисты утверждают, что на территории уже давно уничтожена все историческое. «К 1880-м годам исследуемая территория была полностью застроена усадебными домами. В результате деятельности человека природная среда на исследуемой территории была уничтожена», — следует из акта. Мэр Алексей Орлов на прошлой неделе отчитался о победе в споре о застройке сквера. Арбитражный суд в апелляции отклонил жалобу Безсалия, который требовал изменить зонирование участка рядом с памятником архитектуры. «ЮК Барристер» в начале июня установила забор в сквере. На это незамедлительно Орлова поступил ответ. Он утверждал, что будет действовать твердо при решении этого вопроса. Однако позже компания опровергла попытку застройки.