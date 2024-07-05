Голубика за три тысячи: где и за сколько екатеринбуржцы могут купить сезонные ягоды. Фото

Цены на сезонные ягоды и грибы на Шарташском рынке в Екатеринбурге

05 июля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Пучок свежей мяты на Шарташском рынке стоит 50 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге на Шарташском рынке прилавки завалены свежей голубикой за три тысячи рублей, жимолостью и клубникой, молодыми овощами и редкими грибами. Корреспондент URA.RU съездил на рынок и узнал, сколько все это стоит. «Уральская вкусняшка, супер!» — так описал жимолость на ценнике продавец. Полторы тысячи рублей придется отдать за килограмм этих ягод. Килограмм голубики стоит три тысячи рублей. Клубнику продают за 700 рублей/килограмм, а кроме нее — еще и лесную клубнику, стакан обойдется в 250 рублей. От обычной она отличается размером, цветом и растет только в жаркое время года. Землянику продают банками — 450 рублей за одну. Килограмм крупной малины можно купить за 2,5 тысяч рублей, красноголовики продают сразу в контейнерах, цена — 450 рублей. Белые грибы стоят 500 рублей за маленький контейнер, дороже всего обойдутся лисички — 700 рублей за ведро. Также уже можно приобрести молодой картофель по цене от 300 до 500 рублей в зависимости от объема ведра. Пучок свежей садовой мяты стоит 50 рублей. Кроме ягод и овощей продавцы выставили на прилавки кедровые орехи, очищенные от шишек — 700 рублей/килограмм, а шишки целиком стоят 100 рублей за одну штуку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на Шарташском рынке прилавки завалены свежей голубикой за три тысячи рублей, жимолостью и клубникой, молодыми овощами и редкими грибами. Корреспондент URA.RU съездил на рынок и узнал, сколько все это стоит. «Уральская вкусняшка, супер!» — так описал жимолость на ценнике продавец. Полторы тысячи рублей придется отдать за килограмм этих ягод. Килограмм голубики стоит три тысячи рублей. Клубнику продают за 700 рублей/килограмм, а кроме нее — еще и лесную клубнику, стакан обойдется в 250 рублей. От обычной она отличается размером, цветом и растет только в жаркое время года. Землянику продают банками — 450 рублей за одну. Килограмм крупной малины можно купить за 2,5 тысяч рублей, красноголовики продают сразу в контейнерах, цена — 450 рублей. Белые грибы стоят 500 рублей за маленький контейнер, дороже всего обойдутся лисички — 700 рублей за ведро. Также уже можно приобрести молодой картофель по цене от 300 до 500 рублей в зависимости от объема ведра. Пучок свежей садовой мяты стоит 50 рублей. Кроме ягод и овощей продавцы выставили на прилавки кедровые орехи, очищенные от шишек — 700 рублей/килограмм, а шишки целиком стоят 100 рублей за одну штуку.