ЦБ повысил стоимость доллара на 25 июня

Банк России установил на 25 июня 2025 года официальный курс доллара на уровне 78,3892 рубля, что на 10 копеек выше предыдущего показателя.
Центробанк (ЦБ) России определил официальный курс доллара США на 25 июня 2025 года. Показатель оказался выше предыдущего на 10 копеек. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ
"Официальный курс доллара США на среду — 78,39 рубля", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ РФ. Официальный курс евро установлен на уровне 91,737 рубля, что на 1 рубль 90 копеек выше предыдущего значения. Курс китайского юаня также увеличился на 10 копеек и составляет 10,9657 рубля.
Ранее экономист Дмитрий Белоусов рассказал, что ожидаемого многими экспертами возвращения курса доллара к 100 рублям в 2025 году может и не случиться. Американская валюта может надолго остаться дешевой, например, из-за обострения ирано-израильского конфликта.
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