Свердловские власти придумали, как избавиться от крупнейших хлебных активов

Свердловские власти снова не смогли продать акции «Агентства по развитию рынка продовольствия» и 25%+1 акций «Хлебной базы №65» общей стоимостью 1,172 млрд рублей, следует из протокола на сайте ГИС «Торги». Для продажи лот, вероятнее всего, разделят на два, рассказал URA.RU источник, близкий к областным властям.
«Комиссией принято решение о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся ввиду отсутствия заявок», — говорится в итоговом протоколе. Хлебные активы повторно выставят на аукцион.
Власти пытаются продать эти активы с начала года, однако до сих пор на торги никто не заявлялся. Их общая стоимость все это время оставалась неизменной — 1,172 млрд рублей. Эксперты из отрасли изначально говорили, что продать предприятия по такой цене будет сложно — она завышена. Согласно данным СБИС, их совокупная стоимость чуть выше 500 млн рублей.
«Агентство по развитию рынка продовольствия» было создано распоряжением главы администрации региона в 1992 году для формирования и развития рынка продовольственных товаров на территории области. В 2003 году к компании присоединили Карпинский, Качканарский и Нижнетуринский хлебокомбинаты. В 2009 году организация построила Первомайский мукомольный завод.
«Хлебная база № 65» была создана в июле 1993 года. Компания специализируется на хранении зерновых и оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных.
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