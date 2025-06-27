Спасет от бед и принесет достаток: что нельзя делать в день Елисея 27 июня 2025

В конце июня православные отмечают память святого пророка Елисея — одного из главных библейских чудотворцев и наставников Израиля. Также это важная дата в народном календаре — этот день называли «День гречкосея», когда природа просыпается и готовится к плодородию. Кто такой святой Елисей, какие чудеса он творил, как его почитают и что нельзя делать в этот день — в материале URA.RU.
Когда отмечают день памяти святого Елисея
День памяти святого пророка Елисея в православной церкви отмечается 27 июня по новому стилю. Если смотреть по старому календарю — это 14 июня.
Чем известен святой Елисей
Пророк Елисей — один из самых ярких библейских пророков. Он жил примерно в IX веке до нашей эры и более 60 лет был духовным наставником и чудотворцем при шести царях Израиля. Его учителем был знаменитый пророк Илия, который передал ему свое пророческое служение. Его имя в переводе с еврейского означает «Бог — спасение».
Но имя Елисея связано с множеством чудес. Он очищал загрязненную воду, делал так, что у вдовы в разгар голода масло в кувшине не заканчивалось, а войска в пустыне чудом находили воду. Он даже воскресил ребенка и точно предсказал военную победу царю. Но самое удивительное — даже после смерти пророка происходили чудеса: по преданию, однажды мертвого человека по ошибке положили в его гробницу, и тот ожил.
А еще, по преданию, пророк Елисей (он был лысым), и однажды проклял мальчиков, которые смеялись над ним за это. По преданию, их тут же растерзали медведи. Святого Елисея почитают не только в православии, но и в католичестве и иудаизме. Деяния святого Елисея описаны в 4-й Книге Царств. Несмотря на то что он не оставил после себя ни одной книги, его дела запомнились людям надолго.
Какие чудеса совершал пророк
Вот некоторые из чудес, которыми славился пророк.
- Очищение воды. Он сделал пригодной для питья воду Иерихонского источника, которая раньше причиняла болезни.
- Спасение от голода. Умножил масло в доме бедной вдовы — кувшин не пустел до тех пор, пока семья не выбралась из нужды.
- Вода в пустыне. Во время военного похода обеспечил израильское и иудейское войско водой, когда те почти умирали от жажды.
- Воскрешение ребенка. Вернул к жизни мальчика, умершего у женщины-самаритянки, которая когда-то приютила пророка.
- Предсказание победы. Точно предсказал израильскому царю Иоасу военную победу над врагами.
- Чудо после смерти. Уже после своей кончины Елисей совершил последнее чудо: мертвец, которого положили в его гробницу, ожил от прикосновения к его костям.
Символика и значение святого
Святой Елисей — это образ человека, который не искал славы, но всю жизнь жил ради других. Он помогал бедным, поддерживал веру в тяжелые времена и был примером того, как Бог действует через человека. Его почитают как защитника от духовной слепоты, покровителя пророков, пастырей и всех, кто помогает другим. А еще к нему к нему можно обратиться с молитвой об исцелении и утешении в трудные времена.
Как изображают пророка Елисея на иконах
На иконах пророка Елисея изображали как седовласый старец в длинной одежде с покрытой головой, часто — с пророческим свитком в руке. Иногда рядом с ним можно увидеть сосуд с маслом — напоминание о чуде с вдовой — или сцену воскрешения ребенка. Иконы Елисея можно увидеть в храмах, посвященных пророкам, а также в росписи стен, где рассказывается история Израиля.
Народные традиции на день святого Елисея
В день пророка Елисея, на Руси отмечали праздник, связанный с грозами и дождями — важными для урожая и жизни.
- В засушливые годы крестьяне собирались на молебны, молились о дожде и благополучии урожая.
- После грозы воспринимали это как знак очищения и обновления природы.
- Девушки плели венки из трав и развешивали их в домах, чтобы защититься от молний и пожаров.
- Особое внимание уделяли источникам и родникам — к ним приходили за святой водой, веря в ее целебные свойства.
- Семьи собирались на общие обеды, угощали друг друга блюдами из зерна и молока — символами плодородия.
Приметы на день святого Елисея — 27 июня
Народ верил, что 27 июня природа подает особые знаки. По погоде в этот день судили о грядущем урожае, дождях и даже судьбе семьи. Вот какие приметы были особенно популярны:
- Если с утра тихо, жарко и нет ветра — к грозе вечером.
- Пошел дождь на Елисея — будет хороший урожай гречки.
- Гром гремит в этот день — земля очистится, и хлеб уродится.
- Если на Елисея ветер с севера — жди прохладного июля.
- Утром роса — к ясному дню и доброму лету.
- Кукушка долго кукует — осень будет теплой и затяжной.
- Если стрижи низко летают — к дождю.
- На Елисея нельзя ссориться — весь год в семье будет шум и тревога.
Что нельзя делать в день святого Елисея
По народным поверьям в этот день:
- Нельзя работать в поле и с землей — особенно пахать, косить и сажать. Считалось, что земля «волнуется» и может отомстить неурожаем.
- Нельзя спорить, ссориться и повышать голос — это могло «притянуть гром» и неприятности в дом.
- Не стоит шуметь, громко стучать, работать с металлом — говорили, что святой Елисей может разозлиться, и начнется гроза.
- Запрещалось рубить деревья и ломать ветки — якобы в этот день силы природы особо чувствительны, и можно навлечь беду.
Почему 27 июня называют днем Гречкосея и при чем тут святой Елисей
Святой Елисей не имел отношения к посеву гречки в библейской традиции, но в народной памяти стал своего рода покровителем летних полевых работ. Потому его и прозвали Гречкосеем. Примерно к 27 июня на Руси начинали сеять гречку. Культура капризная: посадить рано — замерзнет, посадить поздно — не созреет. Поэтому дата считалась пограничной и важной.
На нее как раз и выпадал день памяти святого пророка Елисея. Его образ в народе связали с дождем, грозами и плодородием, а значит — и с хорошим урожаем. Так и появилось выражение: «Елисей Гречкосей». Люди верили, что если в этот день пойдет дождь — гречка уродится на славу. А если сухо — сей быстрее, иначе будет поздно.
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