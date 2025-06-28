Микроавтобус перевернулся на трассе Москва-Донецк, есть погибшие. Фото

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На трассе перевернулся микроавтобус, направлявшийся в сторону Донецка, четверо погибли (архивное фото)
На трассе перевернулся микроавтобус, направлявшийся в сторону Донецка, четверо погибли (архивное фото) Фото:

Микроавтобус, направлявшийся с Москвы в сторону Донецка перевернулся на трассе Меловое – Беловодск. В результате происшествия погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России по ЛНР.

Микроавтобус, направлявшийся из Москвы в Донецк, перевернулся на трассе
Микроавтобус, направлявшийся из Москвы в Донецк, перевернулся на трассе
Фото:

"Следователем СК России по ЛНР возбуждено уголовное дело <...> за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц по факту ДТП в Меловском районе", — передают следователи в своем telegram-канале. В результате ДТП погибли четверо. 

По данным следствия, авария произошла в ночь на 28 июня, когда водитель 1980 года рождения заснул за рулем. Отмечается, что виновник ДТП является индивидуальным предпринимателем, оказывающий платные услуги по перевозку пассажиров. В настоящий момент он госпитализирован. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее в июне похожее ДТП произошло во Владимирской области, где после столкновения автобуса и минивэна погибли три человека и десять получили травмы. Тогда также было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, а расследование взяла под контроль прокуратура.

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Микроавтобус, направлявшийся с Москвы в сторону Донецка перевернулся на трассе Меловое – Беловодск. В результате происшествия погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России по ЛНР. "Следователем СК России по ЛНР возбуждено уголовное дело <...> за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц по факту ДТП в Меловском районе", — передают следователи в своем telegram-канале. В результате ДТП погибли четверо.  По данным следствия, авария произошла в ночь на 28 июня, когда водитель 1980 года рождения заснул за рулем. Отмечается, что виновник ДТП является индивидуальным предпринимателем, оказывающий платные услуги по перевозку пассажиров. В настоящий момент он госпитализирован. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ранее в июне похожее ДТП произошло во Владимирской области, где после столкновения автобуса и минивэна погибли три человека и десять получили травмы. Тогда также было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, а расследование взяла под контроль прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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