Микроавтобус, направлявшийся с Москвы в сторону Донецка перевернулся на трассе Меловое – Беловодск. В результате происшествия погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России по ЛНР.
"Следователем СК России по ЛНР возбуждено уголовное дело <...> за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц по факту ДТП в Меловском районе", — передают следователи в своем telegram-канале. В результате ДТП погибли четверо.
По данным следствия, авария произошла в ночь на 28 июня, когда водитель 1980 года рождения заснул за рулем. Отмечается, что виновник ДТП является индивидуальным предпринимателем, оказывающий платные услуги по перевозку пассажиров. В настоящий момент он госпитализирован. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Ранее в июне похожее ДТП произошло во Владимирской области, где после столкновения автобуса и минивэна погибли три человека и десять получили травмы. Тогда также было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, а расследование взяла под контроль прокуратура.
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