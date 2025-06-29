Китай изобрел новейшую бомбу, аналогов которой нет в мире

SCMP: Китай изобрел новейшую бомбу, способную вырубать электричество
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Оружие поражает энергообъекты
Оружие поражает энергообъекты Фото:

В Китае придумали уникальную бомбу, которая способна поражать электростанции противника. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания КНР.

«Новый тип графитовой бомбы способен вывести из строя вражеские электростанции. Оружие может вызвать „полную потерю электроэнергии“ в указанном районе», — передает The South China Morning Post.

Ранее американцы забили тревогу, поскольку в КНР начали производить в промышленных масштабах ракеты, в которых используется взрывчатое вещество, разработанное в США. Глава американского Центра энергетических технологий Боб Кавецкий рассказал, что вещество называется Чайна-Лейк (CL 20).

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В Китае придумали уникальную бомбу, которая способна поражать электростанции противника. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания КНР. «Новый тип графитовой бомбы способен вывести из строя вражеские электростанции. Оружие может вызвать „полную потерю электроэнергии“ в указанном районе», — передает The South China Morning Post. Ранее американцы забили тревогу, поскольку в КНР начали производить в промышленных масштабах ракеты, в которых используется взрывчатое вещество, разработанное в США. Глава американского Центра энергетических технологий Боб Кавецкий рассказал, что вещество называется Чайна-Лейк (CL 20).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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