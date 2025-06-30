Блогер «Гоблин» Пучков обозвал украинский суд после вынесения приговора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Блогеру заочно назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы
Блогеру заочно назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы Фото:

Российский блогер, журналист и продюсер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», прокомментировал свой заочный приговор, вынесенный украинским судом. Пучков выразил недоумение по поводу наказания.

«Идиоты… Атас», — сказал блогер в беседе с RT. Ранее стало известно, что Винницкий городской суд Украины признал Дмитрия Пучкова виновным в посягательстве на территориальную целостность страны и пропаганде агрессивной войны. По итогам рассмотрения дела блогеру заочно назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины (СБУ) 9 июля 2024 года объявила Пучкова в розыск. СБУ полагает, что блогер скрывается от органов досудебного расследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский блогер, журналист и продюсер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», прокомментировал свой заочный приговор, вынесенный украинским судом. Пучков выразил недоумение по поводу наказания. «Идиоты… Атас», — сказал блогер в беседе с RT. Ранее стало известно, что Винницкий городской суд Украины признал Дмитрия Пучкова виновным в посягательстве на территориальную целостность страны и пропаганде агрессивной войны. По итогам рассмотрения дела блогеру заочно назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Служба безопасности Украины (СБУ) 9 июля 2024 года объявила Пучкова в розыск. СБУ полагает, что блогер скрывается от органов досудебного расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...