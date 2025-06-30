Блогер «Гоблин» Пучков обозвал украинский суд после вынесения приговора

Российский блогер, журналист и продюсер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», прокомментировал свой заочный приговор, вынесенный украинским судом. Пучков выразил недоумение по поводу наказания.
«Идиоты… Атас», — сказал блогер в беседе с RT. Ранее стало известно, что Винницкий городской суд Украины признал Дмитрия Пучкова виновным в посягательстве на территориальную целостность страны и пропаганде агрессивной войны. По итогам рассмотрения дела блогеру заочно назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Служба безопасности Украины (СБУ) 9 июля 2024 года объявила Пучкова в розыск. СБУ полагает, что блогер скрывается от органов досудебного расследования.
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