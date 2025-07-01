Пенсионерки устроили битву за бесплатные коврики для йоги в Лужниках

В Москве пенсионерки устроили столпотворение на массовой тренировке по йоге в «Лужниках» из-за бесплатных ковриков. Инцидент произошел в выходные, когда организаторы мероприятия начали раздавать спортивный инвентарь. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Пенсионерки устроили внеочередной турнир UFC на тренировке по йоге в Москве. Причина? Там раздавали бесплатные коврики», — говорится в сообщении. По словам очевидцев, пожилые женщины, громко заявляя о своем возрасте, брали сразу несколько ковриков и с видом победительниц покидали зал.
Организаторы мероприятия не ожидали такого ажиотажа. По информации Baza, раздача бесплатных ковриков должна была стать приятным бонусом для всех желающих принять участие в тренировке на свежем воздухе. Однако из-за наплыва желающих и отсутствия четкой организации часть участников осталась без инвентаря.
28 и 29 июня на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоялся ежегодный Московский марафон тренировок, организованный Департаментом спорта Москвы. В ходе мероприятия для участников были проведены занятия по йоге, растяжке, а также различные спортивные и развлекательные активности. В марафоне приняли участие свыше 100 тысяч человек.
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