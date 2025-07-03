Госдума назвала условия для возвращения иностранных компаний в Россию

Госдума: возвращение иностранных компаний на рынок будет в интересах России
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С 2025 года для западных брендов будет введен переходный период
С 2025 года для западных брендов будет введен переходный период Фото:

В 2025 году российские власти подтвердили готовность рассматривать возвращение иностранных компаний на отечественный рынок. Однако процесс возвращения будет регулироваться с учетом интересов российского бизнеса, который за последние годы успешно занял освободившиеся ниши. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Все говорит о том, что санкционные решения не сработали и те, кто убежал, опасаясь давления, теперь думают о том, как вернуться. Но возврат будет в интересах нашей страны», — рассказал Аксаков «Парламентской газете». По его словам, речь идет о сотнях организаций, которые либо продолжают работать в стране, либо ищут способы восстановления деятельности.

Российские власти подчеркивают, что возвращение иностранных компаний возможно только при условии, что это не нанесет ущерба отечественным предприятиям. С 2025 года для западных брендов будет введен переходный период, чтобы российские компании могли адаптироваться к новым условиям конкуренции и сохранить завоеванные позиции на рынке. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что иностранные компании не смогут вернуть себе бизнес, который после их ухода был передан российским владельцам и успешно развивается. Это правило станет одним из ключевых условий для возвращения западных игроков на рынок.

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В 2025 году российские власти подтвердили готовность рассматривать возвращение иностранных компаний на отечественный рынок. Однако процесс возвращения будет регулироваться с учетом интересов российского бизнеса, который за последние годы успешно занял освободившиеся ниши. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «Все говорит о том, что санкционные решения не сработали и те, кто убежал, опасаясь давления, теперь думают о том, как вернуться. Но возврат будет в интересах нашей страны», — рассказал Аксаков «Парламентской газете». По его словам, речь идет о сотнях организаций, которые либо продолжают работать в стране, либо ищут способы восстановления деятельности. Российские власти подчеркивают, что возвращение иностранных компаний возможно только при условии, что это не нанесет ущерба отечественным предприятиям. С 2025 года для западных брендов будет введен переходный период, чтобы российские компании могли адаптироваться к новым условиям конкуренции и сохранить завоеванные позиции на рынке. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что иностранные компании не смогут вернуть себе бизнес, который после их ухода был передан российским владельцам и успешно развивается. Это правило станет одним из ключевых условий для возвращения западных игроков на рынок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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