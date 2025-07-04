Иркутские власти не сумели остановить мечтающего о былом влиянии экс-губернатора

Главная интрига выборов иркутского губернатора — одних из самых сложных в стране — разрешается не в пользу ЕР: бывший глава региона и депутат ГД Сергей Левченко от КПРФ собрал нужное количество подписей депутатов и близок к тому, чтобы преодолеть муниципальный фильтр. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник из компартии.
«Шансы на то, чтобы зарегистрироваться кандидатом, очень велики. На данный момент Левченко поддержало даже больше депутатов и глав, чем требуется для прохождения фильтра. Параллельно подписи заверяются нотариусом», — сообщил инсайдер. Чтобы стать кандидатом в губернаторы Иркутской области, нужно 239 подписей.
В беседе с агентством Левченко подтвердил информацию. «Была попытка согнать всех мэров и обязать поставить подпись за моего оппонента, но она, по какой-то причине, провалилась. Чувствую, что у властей есть паника, но она очень эмоциональная. У них не хватает авторитета для того, чтобы меня заблокировать», — заявил политик.
Выборы в Иркутске признаны федеральными единороссами одними из самых трудных в стране. Ранее эксперты предсказывали, что выдвижение Левченко грозит действующему губернатору Игорю Кобзеву от ЕР вторым туром. Левченко руководил Иркутской областью с 2015 по 2019 годы.
«Левченко может стать центром и электоральной, и элитной консолидации. Например, его может поддержать группа Олега Дерипаски и часть „строительного“ лобби, а это означает, что у Левченко будут финансовые и организационные ресурсы. Если Левченко выдвинется при поддержке серьезных игроков, вероятность второго тура я оценил бы в 40%», — комментировал Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.