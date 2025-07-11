УК «Гринвича» оштрафовали за незащищенность от террористов

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В компании признали вину
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Управляющую компанию «Итс-Групп» торгового центра «Гринвич» оштрафовали на 100 тысяч рублей за проблемы с безопасностью, которые выявили сотрудники МЧС и прокуратуры во время проверки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«ООО „Управляющая компания Итс-Групп“ признано виновным в совершении указанного административного правонарушения. Обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», — пояснили там.

Административный протокол был заведен по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов). В ходе заседания представитель компании вину признал, заявив, что работы по устранению уже проводятся, а часть уже закончена.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УК. Там пояснили, что согласны с решением суда. «Суд изучил все обстоятельства дела самым внимательным образом, учел смягчающие обстоятельства и наложил штраф в минимальном размере», — подчеркнули в компании.

«Гринвич» закрыли 30 июня из-за проблем с системами безопасности. Суммарно ТРЦ не работал десять дней. Утром 10 июля с дверей сняли печати.

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Управляющую компанию «Итс-Групп» торгового центра «Гринвич» оштрафовали на 100 тысяч рублей за проблемы с безопасностью, которые выявили сотрудники МЧС и прокуратуры во время проверки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов. «ООО „Управляющая компания Итс-Групп“ признано виновным в совершении указанного административного правонарушения. Обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», — пояснили там. Административный протокол был заведен по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов). В ходе заседания представитель компании вину признал, заявив, что работы по устранению уже проводятся, а часть уже закончена. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УК. Там пояснили, что согласны с решением суда. «Суд изучил все обстоятельства дела самым внимательным образом, учел смягчающие обстоятельства и наложил штраф в минимальном размере», — подчеркнули в компании. «Гринвич» закрыли 30 июня из-за проблем с системами безопасности. Суммарно ТРЦ не работал десять дней. Утром 10 июля с дверей сняли печати.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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