УК «Гринвича» оштрафовали за незащищенность от террористов

Управляющую компанию «Итс-Групп» торгового центра «Гринвич» оштрафовали на 100 тысяч рублей за проблемы с безопасностью, которые выявили сотрудники МЧС и прокуратуры во время проверки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«ООО „Управляющая компания Итс-Групп“ признано виновным в совершении указанного административного правонарушения. Обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», — пояснили там.
Административный протокол был заведен по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов). В ходе заседания представитель компании вину признал, заявив, что работы по устранению уже проводятся, а часть уже закончена.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УК. Там пояснили, что согласны с решением суда. «Суд изучил все обстоятельства дела самым внимательным образом, учел смягчающие обстоятельства и наложил штраф в минимальном размере», — подчеркнули в компании.
«Гринвич» закрыли 30 июня из-за проблем с системами безопасности. Суммарно ТРЦ не работал десять дней. Утром 10 июля с дверей сняли печати.
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