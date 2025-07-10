Толпа ломанулась в ТРЦ «Гринвич»: что там происходит. Фото, видео

В ТРЦ «Гринвич» после открытия не работает кинотеатр
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ТРЦ закрыли 30 июня из-за проблем с системами безопасности
ТРЦ закрыли 30 июня из-за проблем с системами безопасности Фото:

ТРЦ «Гринвич» открыли для посетителей, толпа ждала, когда разблокируют двери, а после разбежалась по магазинам. Корреспондент URA.RU прошелся по  галереям и узнал, какие точки уже работают.

На данный момент некоторые заведения фудкорта готовятся к открытию: выгружают напитки и заполняют холодильники. Рестораны с открытым горением не смогут работать еще какое-то время, к ним относятся «Хаш», Plov и «РыбаLove». Кинотеатр также по-прежнему не работает. Что касается магазинов, например, в Lacoste еще не готовы принимать гостей, магазин косметики «Л'Этуаль» тоже пока не открылся.

Сообщение о том, что «Гринвич» открывается, появилось 9 июля. Утром 10 июля с дверей сняли печати. Суммарно ТРЦ не работал десять дней — с 30 июня из-за проблем с системами безопасности. 

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ТРЦ «Гринвич» открыли для посетителей, толпа ждала, когда разблокируют двери, а после разбежалась по магазинам. Корреспондент URA.RU прошелся по  галереям и узнал, какие точки уже работают. На данный момент некоторые заведения фудкорта готовятся к открытию: выгружают напитки и заполняют холодильники. Рестораны с открытым горением не смогут работать еще какое-то время, к ним относятся «Хаш», Plov и «РыбаLove». Кинотеатр также по-прежнему не работает. Что касается магазинов, например, в Lacoste еще не готовы принимать гостей, магазин косметики «Л'Этуаль» тоже пока не открылся. Сообщение о том, что «Гринвич» открывается, появилось 9 июля. Утром 10 июля с дверей сняли печати. Суммарно ТРЦ не работал десять дней — с 30 июня из-за проблем с системами безопасности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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