ТРЦ «Гринвич» открыли для посетителей, толпа ждала, когда разблокируют двери, а после разбежалась по магазинам. Корреспондент URA.RU прошелся по галереям и узнал, какие точки уже работают.
На данный момент некоторые заведения фудкорта готовятся к открытию: выгружают напитки и заполняют холодильники. Рестораны с открытым горением не смогут работать еще какое-то время, к ним относятся «Хаш», Plov и «РыбаLove». Кинотеатр также по-прежнему не работает. Что касается магазинов, например, в Lacoste еще не готовы принимать гостей, магазин косметики «Л'Этуаль» тоже пока не открылся.
Сообщение о том, что «Гринвич» открывается, появилось 9 июля. Утром 10 июля с дверей сняли печати. Суммарно ТРЦ не работал десять дней — с 30 июня из-за проблем с системами безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!