В Екатеринбурге кинотеатру, где проводили звездные премьеры, нашли замену

В Екатеринбурге на месте кинотеатра «Синема Парк Алатырь» появится «Континент Синема», соглашение с ним уже подписали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТРЦ. В старом кинотеатре регулярно проводили презентации новых картин: например, свой фильм рекламировал певец Сергей Жуков, а продюсеры Михаил Китаев и Артем Габрелянов показывали «Майора Грома».
«В настоящее время уже подписано соглашение с новым оператором кинотеатра торгово-развлекательного центра. Им станет „Континент Синема“. Планируется, что кинотеатр начнет работу в сентябре этого года», — поделились в пресс-службе.
Кроме того, продолжается работа над обновлением концепции «Алатыря». Она предусматривает в том числе и обновление состава арендаторов. Также перемены коснутся не только внутреннего наполнения торгово-развлекательного центра, но и его внешнего облика и благоустройства.
Ранее URA.RU рассказывало, что «Синема Парк Алатырь» навсегда закрылся. А в беседе с корреспондентом агентства генеральный директор компании «Астерия», которая владеет ТРЦ, Аким Воробьев делился, что новую концепцию будут адаптировать под современные условия.
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