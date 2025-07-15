В Екатеринбурге кинотеатру, где проводили звездные премьеры, нашли замену

На месте «Синема Парк Алатырь» в Екатеринбурге откроют «Континент синема»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ожидается, что новый кинотеатр заработает в ТРЦ уже осенью
Ожидается, что новый кинотеатр заработает в ТРЦ уже осенью Фото:

В Екатеринбурге на месте кинотеатра «Синема Парк Алатырь» появится «Континент Синема», соглашение с ним уже подписали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТРЦ. В старом кинотеатре регулярно проводили презентации новых картин: например, свой фильм рекламировал певец Сергей Жуков, а продюсеры Михаил Китаев и Артем Габрелянов показывали «Майора Грома».

«В настоящее время уже подписано соглашение с новым оператором кинотеатра торгово-развлекательного центра. Им станет „Континент Синема“. Планируется, что кинотеатр начнет работу в сентябре этого года», — поделились в пресс-службе.

Кроме того, продолжается работа над обновлением концепции «Алатыря». Она предусматривает в том числе и обновление состава арендаторов. Также перемены коснутся не только внутреннего наполнения торгово-развлекательного центра, но и его внешнего облика и благоустройства.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Синема Парк Алатырь» навсегда закрылся. А в беседе с корреспондентом агентства генеральный директор компании «Астерия», которая владеет ТРЦ, Аким Воробьев делился, что новую концепцию будут адаптировать под современные условия. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на месте кинотеатра «Синема Парк Алатырь» появится «Континент Синема», соглашение с ним уже подписали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТРЦ. В старом кинотеатре регулярно проводили презентации новых картин: например, свой фильм рекламировал певец Сергей Жуков, а продюсеры Михаил Китаев и Артем Габрелянов показывали «Майора Грома». «В настоящее время уже подписано соглашение с новым оператором кинотеатра торгово-развлекательного центра. Им станет „Континент Синема“. Планируется, что кинотеатр начнет работу в сентябре этого года», — поделились в пресс-службе. Кроме того, продолжается работа над обновлением концепции «Алатыря». Она предусматривает в том числе и обновление состава арендаторов. Также перемены коснутся не только внутреннего наполнения торгово-развлекательного центра, но и его внешнего облика и благоустройства. Ранее URA.RU рассказывало, что «Синема Парк Алатырь» навсегда закрылся. А в беседе с корреспондентом агентства генеральный директор компании «Астерия», которая владеет ТРЦ, Аким Воробьев делился, что новую концепцию будут адаптировать под современные условия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...