Путин поручил поддержать легкую промышленность

Правительство РФ подготовит предложения по комплексной поддержке предприятий легкой промышленности. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал по итогам встречи с представителями российского бизнеса.
«Правительство должно представить меры, которые позволят повысить независимость отрасли по ключевым видам сырья и оборудования, а также усовершенствовать систему контроля за оборотом продукции легкой промышленности на российском рынке. В частности, акцент делается на необходимости внедрения цифровых платформ при отслеживании как отечественных, так и импортируемых товаров», — говорится в поручении президента опубликованном на сайте Кремля
В разделе пояснений отмечается, что одной из задач становится сокращение доли незаконного оборота товаров легкой промышленности за счет повышения прозрачности их движения на рынке. Для этого планируется совершенствовать механизмы контроля, что должно способствовать защите интересов легальных производителей и повышению качества продукции. Срок исполнения поручения установлен до 1 октября 2025 года.
Ранее президент РФ уже поручал правительству рассмотреть инициативы бизнеса по условиям возвращения зарубежных компаний и усилению контроля над сделками с иностранным участием, а также представить меры по трудоустройству граждан с инвалидностью. Эти поручения направлены на повышение прозрачности рынка и защиту интересов российских производителей в условиях изменений на внутреннем и внешнем рынках.
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