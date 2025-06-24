Путин поручил определиться с условиями возвращения иностранного бизнеса в РФ

Российское правительство обязано до июля проанализировать инициативы отечественного бизнеса, касающиеся условий возобновления деятельности зарубежных компаний на территории России. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшей в мае встречи с «Деловой Россией».
«Правительству РФ рассмотреть предложения ведущих деловых объединений, касающиеся установления порядка согласования сделок (операций), в результате которых лица недружественных иностранных государств приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории РФ», — сказано в тексте поручения. Правительству поручено при необходимости учитывать соответствующие предложения российского бизнеса. Представить доклад по данному вопросу необходимо до 1 июля 2025 года.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявлял, что ведомство будет внимательно следить за процессом возвращения иностранного бизнеса в страну, чтобы обеспечить защиту интересов российских предпринимателей. По данным координатора иностранных участников КСИИ Александра Ивлева, восстановление деятельности зарубежных компаний в России ожидается с 2026 года, и уже сейчас некоторые фирмы разрабатывают соответствующие планы.
Кроме того, Путин также поручил кабмину представить предложения по трудоустройству граждан с инвалидностью. Срок исполнения поручения — 1 июля 2025 года.
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