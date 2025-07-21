СБУ предъявила обвинение уехавшему из Украины депутату Рады Христенко

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в государственной измене и злоупотреблении служебным положением бывшему депутату Верховной рады Федору Христенко. Христенко, покинувший Украину несколько лет назад, подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами и попытках усилить влияние России на деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
«Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По материалам дела, этот парламентарий был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)», — сообщили представители СБУ. Информацию пресс-служба ведомства распространила в своем telegram-канале.
Спецслужба утверждает, что Христенко был связан с рядом руководителей НАБУ, которых ранее задержали по подозрению в ведении бизнеса с Россией и контактах с российскими властями. В материалах следствия также отмечается предполагаемое сотрудничество Христенко с предпринимателем Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым.
Обвинения бывшему депутату ОПЗЖ предъявлены на фоне масштабных обысков в офисах НАБУ и задержания ряда детективов ведомства. По информации СБУ, следственные действия проводятся в нескольких регионах Украины совместно с офисом генпрокурора — это связано с обострением конфликта между руководством страны и антикоррупционным бюро.
Ранее СБУ сообщила о задержании главы межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова. В пресс-службе НАБУ отметили, что обыски проходят без одобрения суда.
В конце июня НАБУ выдвинуло обвинения в коррупционных действиях против Алексея Чернышова, который занимал должность вице-премьера и министра по вопросам национального единства Украины. Чернышов считается одной из ключевых фигур в ближнем окружении президента Владимира Зеленского, что привело к усилению напряженности в правительственных кругах.
Позже, 7 июля, Кабинет министров Украины отклонил кандидатуру детектива НАБУ Александра Цивинского на пост руководителя Бюро экономической безопасности, несмотря на то что его рекомендовали международные эксперты. В последнее время украинские средства массовой информации все чаще высказывают предположения о возможном намерении Владимира Зеленского инициировать роспуск НАБУ.
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