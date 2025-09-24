Развожаев: над Севастополем сбиты 16 беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военные отразили воздушный налет на Севастополь
Военные отразили воздушный налет на Севастополь Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Над Севастополем в течение прошедшей ночи сбиты 16 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«К шести утра силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 16 БПЛА. По всем целям отработали над морем на большом расстоянии от берега», — написал Развожаев в Telegram.

По его словам, объекты в городе не пострадали. Контроль воздушной обстановки продолжается, отметил Развожаев. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Севастополем в течение прошедшей ночи сбиты 16 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «К шести утра силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 16 БПЛА. По всем целям отработали над морем на большом расстоянии от берега», — написал Развожаев в Telegram. По его словам, объекты в городе не пострадали. Контроль воздушной обстановки продолжается, отметил Развожаев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...