Развожаев: над Севастополем сбиты 16 беспилотников

Военные отразили воздушный налет на Севастополь
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
Над Севастополем в течение прошедшей ночи сбиты 16 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«К шести утра силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 16 БПЛА. По всем целям отработали над морем на большом расстоянии от берега», — написал Развожаев в Telegram.
По его словам, объекты в городе не пострадали. Контроль воздушной обстановки продолжается, отметил Развожаев.
