23 июля 2025

Переговоры России и Украины прошли на русском языке

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Переговоры между Россией и Украиной прошли в Турции
Переговоры между Россией и Украиной прошли в Турции Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Переговоры между российской и украинской делегациями, которые состоялись в Стамбуле, велись на русском языке. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями встречи.

«На русском», — сообщил собеседник ТАСС. Так он ответил на вопрос о языке переговоров.

Перед переговорами состоялась трехсторонняя встреча глав делегаций России и Украины с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Целью встречи называется достижение соглашения о прекращении огня.

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Переговоры между российской и украинской делегациями, которые состоялись в Стамбуле, велись на русском языке. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями встречи. «На русском», — сообщил собеседник ТАСС. Так он ответил на вопрос о языке переговоров. Перед переговорами состоялась трехсторонняя встреча глав делегаций России и Украины с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Целью встречи называется достижение соглашения о прекращении огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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