Черную плесень обнаружили на свердловском молокозаводе

В Невьянском районе Свердловской области Россельхознадзор нашел многочисленные нарушения на молокозаводе, в их числе черная плесень на потолке цеха. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Обнаружено, что стены и пол производственного помещения имеют повреждения и неровности, на потолке черная плесень, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции. Нет места для хранения отбракованной продукции и не определен перечень лиц, имеющих доступ к ней», — пояснили там.
После проверки владельцу предприятия выдали предписание об устранении нарушений. Также оформлено два административных протокола.
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