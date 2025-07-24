Черную плесень обнаружили на свердловском молокозаводе

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Владельцу предприятия выдали предписание об устранении нарушений
Владельцу предприятия выдали предписание об устранении нарушений Фото:

В Невьянском районе Свердловской области Россельхознадзор нашел многочисленные нарушения на молокозаводе, в их числе черная плесень на потолке цеха. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Обнаружено, что стены и пол производственного помещения имеют повреждения и неровности, на потолке черная плесень, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции. Нет места для хранения отбракованной продукции и не определен перечень лиц, имеющих доступ к ней», — пояснили там.

После проверки владельцу предприятия выдали предписание об устранении нарушений. Также оформлено два административных протокола.

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В Невьянском районе Свердловской области Россельхознадзор нашел многочисленные нарушения на молокозаводе, в их числе черная плесень на потолке цеха. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Обнаружено, что стены и пол производственного помещения имеют повреждения и неровности, на потолке черная плесень, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции. Нет места для хранения отбракованной продукции и не определен перечень лиц, имеющих доступ к ней», — пояснили там. После проверки владельцу предприятия выдали предписание об устранении нарушений. Также оформлено два административных протокола.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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