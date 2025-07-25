В Подмосковье обнаружили нелегальных мигрантов, выращивающих огурцы

В Жуковском полицейские выявили 56 мигрантов, незаконно работавших в тепличном комплексе по выращиванию огурцов. Из них 46 человек находились в России с нарушением режима пребывания. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ в отношении 56 мигрантов составлены административные протоколы... Из них 46 нелегалов привлечены к административной ответственности ... за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания», — уточнила Петрова. Ее слова передает ТАСС. Каждому из нарушителей назначено административное взыскание в виде штрафа в сумме пять тысяч рублей. В отношении одного иностранного гражданина принято решение о его депортации из России.
Также сотрудники полиции установили личность женщины, подозреваемой в организации незаконной миграции. По информации пресс-службы ГУ МВД, 38-летняя жительница Раменского с апреля по июнь текущего года организовала для мигрантов проживание в нежилых строениях на территории агрокомплекса, оборудовав там места для отдыха и приема пищи. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении четырех членов этнической организованной группы, причастных к незаконной легализации мигрантов на территории столичного региона. В ходе следствия было установлено, что граждане России Мамедов, Мустафаев, Раджабов и Раджабли, выходцы из Азербайджана, занимались изготовлением поддельных миграционных документов, пишет 360.ru. С помощью этих фальшивых бумаг иностранным гражданам предоставлялось право на постоянное пребывание в РФ сроком до трех месяцев с момента их выезда из страны.
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