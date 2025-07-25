В Ростовской области задержан глава администрации Миллеровского района

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Речь может идти об Олеге Коваленко, который занимал должность главы Миллеровского района с 2022 года
Речь может идти об Олеге Коваленко, который занимал должность главы Миллеровского района с 2022 года Фото:

В Ростовской области задержан глава администрации Миллеровского района. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Правоохранительными органами задержан глава администрации Миллеровского района», — заявил источник в правительстве. Его слова приводит РИА Новости. На данный момент информация о причинах и деталях задержания не разглашается, в настоящее время проводятся следственные действия.

По данным «Коммерсанта», речь может идти об Олеге Коваленко, который занимал эту должность с 20 января 2022 года. До этого он был первым заместителем главы Усть-Донецкого района.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростовской области задержан глава администрации Миллеровского района. Об этом сообщили в правительстве региона. «Правоохранительными органами задержан глава администрации Миллеровского района», — заявил источник в правительстве. Его слова приводит РИА Новости. На данный момент информация о причинах и деталях задержания не разглашается, в настоящее время проводятся следственные действия. По данным «Коммерсанта», речь может идти об Олеге Коваленко, который занимал эту должность с 20 января 2022 года. До этого он был первым заместителем главы Усть-Донецкого района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...