В Ростовской области задержан глава администрации Миллеровского района. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Правоохранительными органами задержан глава администрации Миллеровского района», — заявил источник в правительстве. Его слова приводит РИА Новости. На данный момент информация о причинах и деталях задержания не разглашается, в настоящее время проводятся следственные действия.
По данным «Коммерсанта», речь может идти об Олеге Коваленко, который занимал эту должность с 20 января 2022 года. До этого он был первым заместителем главы Усть-Донецкого района.
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