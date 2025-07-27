Володин: Россия — самая крупная экономика Европы

Россия стала крупнейшей экономикой Европы, несмотря на введение против нее более 30 тысяч санкций. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«На протяжении уже третьего года на первом месте Китай, второе место занимают Соединенные Штаты Америки, третье — Индия, четвертое — Российская Федерация. Пятое — Япония», — рассказал Володин в ходе форума «Территория смыслов», комментируя рейтинг по ВВП по паритету покупательной способности. Его слова передает корреспондент URA.RU.
На момент введения санкций США занимали первое место в мире, за ними следовал Китай, а Россия находилась на шестом месте, уступая Германии и Японии. Сейчас, как отметил Володин, Россия обошла Германию. Он подчеркнул, что преодоление трудностей делает государство сильнее.
Ранее Володин заявил, что экономическая модель, реализуемая президентом РФ Владимиром Путиным, позволяет эффективно противостоять санкциям. По его словам, государство продолжает внедрять новые социальные стандарты и берет на себя дополнительные обязательства.
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