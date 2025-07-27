Володин назвал главное достижение Путина

Володин: политическая система Путина доказала способность преодолевать вызовы
© Служба новостей «URA.RU»
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Володин отметил, что в России за короткое время были созданы новые и привлекательные условия
Володин отметил, что в России за короткое время были созданы новые и привлекательные условия Фото:

Политическая система, выстроенная президентом РФ Владимиром Путиным, продемонстрировала устойчивость и эффективность в преодолении возникающих трудностей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

«Вместе с этим вызовов стало больше. И, надо сказать, политическая система, созданная нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, экономическая модель, показывают эффективность», — рассказал Володин в ходе форума «Территория смыслов». Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Председатель Госдумы заявил, что за короткий срок в стране были созданы новые, привлекательные стандарты и условия. При этом экономическая модель, разработанная президентом, способна противостоять санкциям и вызовам.

По словам Володина, против России введено более 30 тысяч санкций — с таким давлением не сталкивалось ни одно государство. Несмотря на это, принимаются новые социальные стандарты и государство берет на себя дополнительные обязательства.

Ранее член Российско-германской внешнеторговой палаты Вальдемар Эбергардт, отметил, что западные страны осознают невозможность победы над Россией с помощью санкций, а уровень отношений с ней находится на критически низком уровне и требует срочного улучшения. Он добавил, что немецкий бизнес все активнее пытается донести эту точку зрения до политиков, передает «360.ru».

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Политическая система, выстроенная президентом РФ Владимиром Путиным, продемонстрировала устойчивость и эффективность в преодолении возникающих трудностей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.  «Вместе с этим вызовов стало больше. И, надо сказать, политическая система, созданная нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, экономическая модель, показывают эффективность», — рассказал Володин в ходе форума «Территория смыслов». Его слова передает корреспондент URA.RU.  Председатель Госдумы заявил, что за короткий срок в стране были созданы новые, привлекательные стандарты и условия. При этом экономическая модель, разработанная президентом, способна противостоять санкциям и вызовам. По словам Володина, против России введено более 30 тысяч санкций — с таким давлением не сталкивалось ни одно государство. Несмотря на это, принимаются новые социальные стандарты и государство берет на себя дополнительные обязательства. Ранее член Российско-германской внешнеторговой палаты Вальдемар Эбергардт, отметил, что западные страны осознают невозможность победы над Россией с помощью санкций, а уровень отношений с ней находится на критически низком уровне и требует срочного улучшения. Он добавил, что немецкий бизнес все активнее пытается донести эту точку зрения до политиков, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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