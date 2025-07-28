Сайт аэропорта «Жуковский» восстановил работу

Сайт аэропорта Жуковский восстановил работу
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В пресс-службе аэропорта «Жуковского» сообщили о восстановлении работы сайта
В пресс-службе аэропорта «Жуковского» сообщили о восстановлении работы сайта Фото:

Функционирование сайта аэропорта «Жуковский» было восстановлено после сбоя, который не вызывал нарушений расписания рейсов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Жуковский».

«Работа интернет-сайта аэропорта „Жуковский“ восстановлена. Временный сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров», — передает слова пресс-службы аэропорта РИА Новости.

Ранее сайт аэропорта испытывал кратковременные перебои в работе, вызванные техническими проблемами у интернет-провайдера. Отмечались трудности с доступом к официальному сайту. При этом все внутренние информационные системы аэропорта функционировали в штатном режиме, а прием и отправка рейсов осуществлялись согласно установленному расписанию.

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Функционирование сайта аэропорта «Жуковский» было восстановлено после сбоя, который не вызывал нарушений расписания рейсов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Жуковский». «Работа интернет-сайта аэропорта „Жуковский“ восстановлена. Временный сбой не вызвал нарушений в расписании и сбоев в обслуживании пассажиров», — передает слова пресс-службы аэропорта РИА Новости. Ранее сайт аэропорта испытывал кратковременные перебои в работе, вызванные техническими проблемами у интернет-провайдера. Отмечались трудности с доступом к официальному сайту. При этом все внутренние информационные системы аэропорта функционировали в штатном режиме, а прием и отправка рейсов осуществлялись согласно установленному расписанию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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